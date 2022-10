A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark egészségturisztikai fejlesztése elnevezésű projekt keretében több fejlesztés valósult meg. A részletekről Kárpáti Zoltán, a Lenti Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője beszélt.

-Még 2020 decemberében számoltunk be arról, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül a Kisfaludy-program keretében egy 2,4 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg a lenti gyógyfürdőben - kezdte Kárpáti Zoltán. - Teljesen megújulhatott a gyógyászati részleg, szépségfarmot alakítottunk ki, illetve megszépült a fedett fürdő környezete, a belső tér, az öltözők, medencetér, modernizáltuk a vízkezelési és vízforgató berendezéseket, elkészült az új bejárat, az új tourinform iroda, valamint megújult a fürdő étterme is.

A legfontosabb fejlesztés az új egészségcentrum, a Balance Medical Center megnyitása. Itt a hagyományos gyógyvízen alapuló kezelések mellett új, egyedülálló szolgáltatást nyújtanak a hiperbár oxigénterápiás központban. Emellett olyan különlegességek is megtalálhatók itt, mint a relaxációt segítő float spa, az antigravitációs futópad, vagy az extrém hideg jótékony hatását használó krio-szauna is várja a gyógyulni vágyókat.

-Az oxigénterápia a zászlóshajónk, egyedülállóvá teszi a Balance Medical Centert - folytatta a létesítmény vezetője. - A német Haux cég nyolc férőhelyes túlnyomásos kabinja került hozzánk, ahol egy kísérőszemély mellett hét vendég veheti igénybe a kezelést, amit úgy kell elképzelni, mint egy merülést, mely során tiszta oxigént lélegzünk be periodikusan.

A bemutató mellett szakmai előadás is elhangzott a hiperbár oxigénterápiáról. Dr. Szolnoki Nikolett szakértő előadásában elmondta, hogy ez a kezelési mód azt jelenti, hogy a légkörinél magasabb nyomáson 100 százalékos oxigént lélegzünk be. Ez azt eredményezi, hogy a szervezetbe nem csak a tüdőn át a körlevegőn lévő oxigén jut be, hanem annak húszszorosa, ami testnedvekben oldódik és mindenhova eljut a testben, olyan sérült helyekre is, ahol rossz, vagy nincs keringés. Segíti a szöveti regenerációt, a sebgyógyulást, akár a bőrfelszínen, akár a belső szerveinkben. Jól használható nem gyógyuló, krónikus sebeknél, tumoros kezelések kapcsán besugárzás utáni eseteknél, vagy akár csontgyulladások gyógyításánál. Hozzátette, hogy a helyben található oxigénterápiás berendezéssel garantáltan jó eredményeket érnek majd el.

Az egészségcentrumban igénybe vehetők magyar állampolgárok részére az egészségbiztosítás által támogatott klasszikus kezelések, az új szolgáltatások pedig térítés ellenében, minden esetben orvosi vizsgálatot követően. Kárpáti Zoltán azt is elmondta, hogy a korábbi hat féle helyett most 19 kezelőhelyiségben közel 100 különböző kezelést tudnak biztosítani a vendégeknek.