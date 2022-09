Hazánkban körülbelül 3 milliósra tehető a videojátékosok közössége, ennyi azok száma, akik kisebb-nagyobb rendszerességgel űzik a szórakozás eme formáját valamilyen eszközön: telefonon, tableten, számítógépen. Mint képünk (e-sport 1) tanúsítja, a rendezvény előtti percekben még virtuális futballmeccsre is volt lehetőség. Az elmúlt évi FTC és Real Betis összecsapást játszották újra, most magyar győzelem született, bár anno a valóság nem volt ilyen szép.

Az elektronikus sport (röviden e-sport) résztvevői amatőr vagy professzionális módon, versenyszerűen foglalkoznak az egyes videójátékokkal, ebből fakadóan a játékos megjelölés mellett e-sportolóknak is nevezik őket. Valószínűleg a Wii játékkonzoltól ered a sport elnevezés, mert a mai e-sportot jelölő játékokban nincs szinte semmi fizikai munka, nem a testi fizikummal kell teljesítenie az embernek. Az e- az „elektronikus” szó rövidítése. Magyarországon kb. 2005-2006 óta van a köztudatban a kifejezés, de csak a 2010-es évek utánra nőtte ki magát annyira, hogy többen is elismerik e szó valódi értelmét.

Segít a nyelvtanulásban, erősíti a logikus gondolkodást, a problémamegoldó készséget, közösségszervező ereje is van.

Mindez elmondható az elektronikus sportokról, amelyekről a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában szerdán kezdődtek a szakmai napok, hogy számba vegyék a lehetőségeket, korlátokat, no meg a veszélyeket.

Az e-sport a legdinamikusabban fejlődő szektorok közé tartozik. Ezt a rendezvény házigazdája, dr. Németh István, Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ főigazgatója fogalmazta meg köszöntőjében. A virtuális világ azonban a játék mellett olyan lehetőséget kínál, és a valósághoz kapcsolva olyan világot fejleszt, aminek a határait még nem ismerjük, tette hozzá.

A rendezvény résztvevőit köszöntötte Vigh László országgyűlés képviselő, miniszteri biztos, Németh Gábor, a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete elnöke, valamint Gecse Péter alpolgármester is.

Fotós: Arany Gábor



A zalai megyeszékhelyen 2018-ban alakult meg az e-sport-csapat, ami a városi sportcsarnokban lelt otthonra, ezt érdeklődésünkre Bánhegyi Péter, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetője árulta el. Azt is elmondta, hogy még abban az évben a HUNESZ, a Magyar E-sport Szövetség akkreditálta az egerszegi csapatot. Azóta pedig regionális e-sportversenyeket rendeztek és négy alkalommal fogadták a gamer expót. Arról is beszélt, hogy a pandémia az e-sportot is visszavetette, a versenyeket nem lehetett tartani, ezért figyelmüket az oktatás felé fordították, amihez immár jó helyszínt biztosít az alsóerdei szabadidőpark, ahová kitelepítették az e-sporteszközeiket. Arról is szólt, hogy a megyeszékhelyen félszáznál többen vesznek részt aktívan az e-sportban. Az oktatás tízéves kortól kezdődik, körükben például a Fortnite kedvelt, később pedig belépnek már a stratégiai játékok.

A program ma folytatódik, délután fél háromtól először a hazai e-sport helyzete kerül terítékre, amit hibrid honvédelmi verseny követ, azután drónszimulátor mutatkozik be. Szó lesz még az e-sport-edukációról, a digitális kompetenciaméréséről is. Pénteken az alsóerdei szabadidőközpontba várják az érdeklődőket, ahol délután két órától bárki kipróbálhatja magát az e-sportban.

