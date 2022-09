"Aluszol-e Kati szívem?" fogadta péntek délután vidám hetési dalcsokorral vendégeit az Igazgyöngy Népdalkör, majd játékos vetélkedővel alapozta meg a jó hangulatot. Miből készül a silinga, a véka, a körpec, a kópic, a hébér, a cséphadaró, a boronafal? Mi különbség a boglya és a petrence; a lakodalom és a paszita között? - bemelegítésül ilyen és hasonló néprajzi ihletésű kérdésekre válaszoltak a csapatok, majd különböző feladatokban bizonyíthatták ügyességüket.

Molnár Klára a seprűs labdaszlalomban is remekelt

Fotós: A szerző

A feladványokat Horváth Ernőné, az énekkar népi hagyományokban jártas szakmai vezetője állította össze. Kérdésünkre elárulta, csapatuk lázasan készülődik, hiszen immár hagyományosan ők szervezik a Vass Lajos Népzenei Verseny alapfordulóját, amit az idén október 8-án az Öveges-iskola tornatermében tartanak majd.

A vendéglátók ezúttal "civil" formaruhában énekeltek

Fotós: A szerző

A civil csoportok közül a Szélrózsa Tánckör a frissen tanult és szorgalmasan gyakorolt mezőségi táncokból adott ízelítőt. Sümeginé Horváth Anita, a tánckör vezetője nem kis büszkeséggel említette, hogy az idén is meghívást kaptak a lendvai szüretre, s a szlovéniai magyar, a szerb és a horvát csoportok mellett ők képviselték a magyarországi néptáncosokat. Bedő Sándor, a Borbarát Kör vezetője a tótszentmártoni kollégák látogatását hozta szóba. A Csácsi-hegyen szerveztek számukra pincelátogatásokkal egybekötött emlékezetes délutánt. Molnár Klára, a Gazd'asszony klub vezetője elmondta, hogy továbbra is feladatuknak tartják a fiatalabb korosztály tanítását: a fánksütés, a lekvárfőzés, a savanyúság eltevése után az adventi dekoráció készítésére is szerveznek kurzust. A gazd'asszonyok persze ezúttal is kitettek magukért, az Igazgyöngyök által készített finom pörköltvacsora mellé ipari mennyiségben sütötték a hájaskráflit. Az italokat legjobb boraikból természetesen a szőlősgazdák tették az asztalra. A rendezvény s a parkolókban hagyott járművek biztonságáról a Gógánvölgyi Polgárőr Egyesület képviselői, Furján Zoltánné és Tófeji László gondoskodott.

A Szélrózsa Tánckör a legújabb, a még csiszolgatás alatt álló mezőségi tánccsokorból adott ízelítőt

Fotós: A szerző

A vetélkedésben a borbarátok remekeltek, két formációjuk: a "Kontra" és a "Borosgazda 1"végzett az első, illetve a harmadik helyen, az ezüstérmet a vorhotaiak érdemelték ki. Oklevelet, kupát és egy üveg italt azonban minden csapat kapott.

A vetélkedőn a gyakorlati feladatok egyike az apró labda szívószállal történő célba fújdogálása volt. Előadja: Major Károly, drukkerek: Gyarmati Tibor (balról) és Beke József, a győztes Kontra borbarát csapat tagjai

Fotós: A szerző

A találkozó a vacsora után nótaesttel, mulatozással folytatódott.