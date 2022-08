A másik összekötő kapocs Sülyi Péter személye, az Omega kiváló szövegírója ugyanis a Hétrétország fesztiváligazgatója is egyben. Az ő ötlete volt, hogy a billentyűs Benkő László, majd a basszusgitáros Mihály Tamás, s végül az énekes Kóbor János halála után tartsanak egy méltó megemlékezést, amit akár évente megismételhetnek. Ezt erősítette, hogy az aktív működését értelemszerűen felfüggesztő Omega még életben lévő tagjai közül a dobos Debreczeni Ferenc Omega Testamentum néven egy új zenekart szervezett annak érdekében, hogy a 2020 novemberében megjelent album, a Testamentum dalait élőben is bemutathassák. A gitáros Molnár György szintén az Omega örökség részese, elvileg ő is tagja az Omega Testamentumnak, ám egészségügyi és fizikai állapota miatt ezen a fesztiválon csak vendégként tudott jelen lenni, szombaton, azaz a második napon négy dalban működött közre. Az Omega Testamentumot ezért Debreczeni Ferenc mellett most az Omega családhoz szintén régóta kötődő Szöllősi Katalin basszusgitáros, valamint Lengyel Zoltán billentyűs, Erdős Róbert gitáros és Schrott Péter énekes alkotta (utóbbi három a fúziós rockzenét játszó Continoom zenekar tagja). Ez formáció lépett vendégekkel – köztük az Omegában évtizedek óta gitárosként szereplő Szekeres Tamással is – kiegészülve két egymást követő estén színpadra.

A Hétrétország az Őrség legnagyobb és legismertebb fesztiválja, amelyet az augusztus 20-i hétvége előtti időszakban rendeznek meg. Idén augusztus 12–20 között koncertekkel, nyitott portákkal és számtalan kulturális programmal várják az érdeklődőket. Hétrétország „fővárosa” Őriszentpéter, de mintegy 20 további kisebb település kapcsolódik hozzá a szerek és porták „köztiválja” idején. A részletes programokról itt tájékozódhat!

A három napos program így egyszerre vált emlékműsorrá, valamint az Omega 60 éves jubileumának ünnepévé. A program címe – Hatvan év, hatvan dal – szintén erre utalt, de egyben jelezte azt is, hogy a mögöttünk hagyott hétvégén minimum hatvan Omega-dal hangzott el élőben.

- A meghívott fellépők mindegyikének volt valamilyen kötődése az Omegához – magyarázta Trunkos András, a zenekar menedzsere. – Azt kértük tőlük, hogy abban az esetben is tűzzenek a műsorukra néhány Omega dalt, ha önálló koncertet adnak. Amennyiben az Omega Testamentum formációhoz csatlakoztak, úgy ez értelemszerűen adott volt.

Földes Hobo László

Az Omega Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar rockegyüttes, amely tekintetben is úttörőnek számít a magyar könnyűzenében. A zenekar 1962-ben alakult, eleinte feldolgozásokkal lettek népszerűek, majd első önálló albumukat 1968-ban jelentették meg. Az Omega elsőként jutott ki az Egyesült Királyságba, a magyar együttesek közül nekik volt a legtöbb eladott lemezük Magyarországon. Szintén az elsők voltak, akiket a Magyar Állami Hangversenyzenekar kísért, de a magyar együttesek közül az Omegának volt először digitális stúdiója, egységes színpadi ruhája és az ő koncertjeiken használtak először füstgépet, lézershow-t, valamint a látványelemek kiegészítésére kivetítőt. Egyedüliként négyszer koncerteztek a Puskás Ferenc Stadionban (korábban Népstadionban), ebből háromszor önállóan. A Kisstadionban szintén ők játszottak a legtöbbször.

A három napos program bővelkedett zenei kuriózumokban. A teljesség igénye nélkül a 100 Folk Celsius, Bródy János, Nagy Feró, Földes Hobo László, Vitáris Iván (az Ivan and the Parazol énekese), Kálmán György, a B52 frontembere, illetve Pásztor Anna, az Anna and the Barbies énekesnője is vállalta, hogy átdolgozva ad elő Omega dalokat. A többségük teljesen a saját stílusára formálta azokat, az Anna and the Barbies vagy az Ivan and the Parazol ebben olyan teljesítményt nyújtott, ami bárhol megállta volna a helyét, de az önálló produkciók is nagyszerűek voltak. Földes Hobo László szuggesztív előadása a színpad elé láncolta a közönséget, az Anna and the Barbies-t rajongók egész sora kísérte el az Őrség fővárosába, a B52 pedig a nyolcvanas évek zenei világát varázsolta vissza az őriszentpéteri Malom udvarára. Az Omega-örökség továbbvitelében különleges szerepet vállalt a vasárnap esti koncert főszereplője, Szirtes Edina Mókus is, aki akusztikus hangszerelésűvé alakította át a közismert dalokat. Szintén fontos közreműködője volt a speciális Omega hétvégének a Kőbányai Zenei Stúdió, amely fiatal zenészek egész sorát vonultatta fel szombaton.

Pásztor Anna

- Nagy kérdés volt, hogy mi legyen tovább az Omegával, a ránk maradt dalokkal – mondta a három napos programot értékelve Sülyi Péter. – Látva a három nap eredményeit, valamint levonva annak a konklúzióit, én azt gondolom, van lehetőség abban, hogy valami ilyesmi formában vigyük tovább az örökséget. Az Omega park megszületett, ezt a koncerthely, itt, Őriszentpéteren mindenki szerette, s a magam szemével látva az eseményeket azt is bátran merem mondani, hogy a második napon már meg tudta mutatni erényeit ez a program, amit a közönség honorált is. Trunkos Andrással eddig is közösen dolgoztunk az Omega mellett, most mindketten azt gondoljuk, van értelme annak, hogy az Omega Testamentum zenekar mindig más és más vendégekkel kiegészülve, de évente bemutassa itt, Őriszentpéteren, a Hétrétország keretei közt az Omega örökséget.

