Ezzel a gondolattal köszöntötte a XXIV. Zalakarosi Bornapok programja iránt érdeklődőket a Karos Korzó szabadtéri színpadán a Da Bibere Zalai Borlovagrend palástját viselő helyi polgármester, Novák Ferenc. A vasárnap estig tartó rendezvénysorozat ugyan egy előnapi közösségi futással és egy koncerttel már szerdán elkezdődött, az ünnepélyes megnyitót csütörtök este tartották. Ezt az eseményt tisztelték meg jelenlétükkel a Da Bibere Zalai Borlovagrend és a Somlói Borrend tagjai, s itt került sor a Város Bora címek átadására, valamint a borok megáldására is.

Zala megye szőlész-borász társadalmának aktív tagjai 2000-ben, az ezredfordulón 50 fővel alapították meg a Da Bibere Zalai Borlovagrendet, melynek székhelye Keszthely, ünnepi közgyűléseinek a Festetics-kastély ad otthont. A lovagrend szellemiségében és külsőségeiben egyaránt a zalai hagyományokhoz és a történelmi emlékekhez kíván kapcsolódni, ennek megfelelően öltözékük és tárgyi kellékeik a helyi népviselet és régészeti leletek felhasználásával készültek. A borrend névadója egy Keszthely melletti 2000 éves sírban talált ivóedényke, melyen DA BIBERE (adj innom) felirat olvasható.

– A településünk életében évszázadokon keresztül meghatározó volt a bor és a szőlő, s ez talán a mai napig így van – kezdte ünnepi beszédét Novák Ferenc, majd arra emlékeztetett, hogy e kapcsolatot a Zalakaros címerében látható szőlőtőke is kifejezi. A város önkormányzati vezetője szólt arról is, hogy bár 1965-től már a víznek van nagyobb szerepe Zalakaroson, ám a bor továbbra is nagy érték, és a gyógyfürdő megnyitásától számított 58 esztendő alatt idelátogató turistáknak köszönhetően több millió liter bor csúszott le a torkokon.

A Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymestere, dr. Brazsil József szerint szerethető az a város, amely a bornak „ilyen gyönyörű rendezvényt hozott össze”. Emlékeztetett arra is, hogy immár hatezer éve él együtt a szőlészet és a borivás kultúrája az emberrel. A nagymester úgy fogalmazott: a bor vidámítja a lelket és táplálja a testet, továbbá előnyére válik minden társas beszélgetésnek.

A nyugat-balatoni régióban 28 éve rendeztek először bornapokat, melyhez 1998-ban csatlakozott Zalakaros is. A Zalakarosi Bornapok azóta a város legnépszerűbb és egyik leglátogatottabb rendezvényévé vált. A négy napon át tartó programok egymással párhuzamosan, de eltérő helyszíneken zajlanak.

Hétvégi programok:

Augusztus 12. (péntek)

20:00: Selfish Murphy élő koncert

Augusztus 13. (szombat)

20:00: Érzés - Edda Tribute Band

Augusztus 14. (vasárnap)

18:30: Bottal-fogó táncegyüttes műsora

19:30 - 23:00 Heliosz-buli

A megnyitóünnepség részeként került sor a 2022-es város bora címért járó díszoklevelek és kupák átadására. Zalakaros város fehér bora a Cézár Winery Borászat 2021-es évjáratú sauvignon blanc-ja, vörös bora a Bezerics Borház 2020-as évjáratú shiraz bora lett. A díjazott italokat Bertók Dániel református lelkész és dr. Háda László plébános áldotta meg, míg az ünnepség végén Novák Ferenc a magyar bor napja alkalmából közös koccintásra invitált minden jelenlévőt. A XXIV. Zalakarosi Bornapok folytatásaként a borutca mellett ma és holnap kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket.