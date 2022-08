A Kultivált 2015-ben indította útjára a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal, azzal a céllal, hogy legyen egy olyan találkozási pont, ahol a különböző régiókban kisebbségi létben élő magyar fiatalok megismerkedhetnek, kapcsolatot teremthetnek egymással, vagy bemutathatják kulturális hagyományaikat. A Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál emellett minden esztendőben más helyszínre költözik, így a résztvevők az adott magyarlakta területet is feltérképezhetik. 2015-ben Erdély volt a házigazdája a rendezvénynek, majd a következő évben a Muravidék, ahova most újra visszatértek a fesztivál résztvevői.

Az idei Kultiválon a muravidéki magyarok mellett erdélyi és délvidéki fiatalok vettek részt – tudtuk meg Soós Mihálytól, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatójától, aki hozzátette: emellett magyarországi szereplői és közreműködői is voltak a rendezvénynek. A Kultivál nemcsak a résztvevők egymás közötti kapcsolatcseréjéről szól, hanem a nagyözönség előtti bemutatkozásról is, ezért a négy napos – csütörtöktől vasárnapig tartó - fesztivál során több alkalommal is színpadra léptek a jelen lévő művészeti csoportok. Az erdélyi magyarságot a kolozsvári Ampelopsis Versszínház képviselte, amely Fényszárnyú szó címmel a Szabó Lőrinc verseiből összeállított vadonatúj műsorával lépte meg a közönséget. A Délvidékről érkező Skandálum együttes szintén megzenésített verseket adott elő, a St. Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület tagjai pedig harcászati bemutatóval, illetve a középkori udvartartásra jellemző szokások ismertetésével kötötte le az érdeklődők figyelmét. A házigazdák az Új-Muravidék Citerazenekar és a gitáros-énekes Setár Lucia műsorával csatlakoztak a bemutatókhoz, a fesztivál péntek esti programjának sztárfellépője pedig a budapesti Fricska zenekar volt. A négy napos programban a népi kézműves hagyományokat is igyekeztek bemutatni, ebben az erdélyi kosárfonóknak jutott főszerep.