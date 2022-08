A vendégeket Balogh László polgármester köszöntötte. Elmondta: Magyarország családcentrikus hagyományát, a családban gondolkodás természetességét jól mutatja a tény, hogy hazánk az anyatejes táplálásban a világelsők között van. Tízből nyolc magyar ért egyet azzal, hogy az anyatej a legjobb táplálék egy kisbaba számára.

- Az anyatejes táplálás mintegy szimbóluma a gondoskodásnak, a szeretetteljes és felelős családnak, amely mindennek alapja és egyben a boldogabb és sikeresebb jövő garanciája - folytatta a városvezető. - E világnap nem csupán megemlékezés az anyatejes táplálás fontosságáról, hanem aktív, társadalmi beszélgetést előirányzó mozgalom, amelynek fontos célja, hogy az édesanyák és a családok támogatást kapjanak és ezáltal egészségesebb jövőt építsenek.

Az előadások sorában dr. Zsoldos Amanda házi gyermekorvos beszélt a szoptatás fontosságáról, hiszen manapság egyre több kutatás mutatja ki rövid és hosszú távú kedvező hatásait a babára s az édesanyára nézve is. Az anyatej sok betegség ellen véd, hangzott el, s a szakember számos praktikát is elmondott az édesanyáknak, ami megkönnyíti a táplást. Hozzátette: Nagykanizsán a Petőfi utcai anyatejgyűjtő állomásra pedig azokat az édesanyákat várják, akiknek saját gyermekük szoptatásán túl többletként termelődő anyatejük is van.

A kanizsai Mánfai Júlia is élt ezzel a lehetőséggel. Kisfia, a négy és fél hónapos Nagy Bálint még a kórházban kapott mástól anyatejet, hiszen akkor neki még nem volt elég. Most, hogy fordult a kocka és sok anyateje lett, szívesen felajánlja a többletet, ugyanis sok kisbabának szüksége van erre a természetes erőforrásra.