– Szükség is van rá, hiszen a szabadságolások miatt a lehetséges véradók száma is lecsökkent. Ezért a Magyar Vöröskereszttel együttműködve igyekszünk a régi idők véradásainak hangulatát visszahozni, és sörrel, virslivel, apró ajándékkal kedveskedünk a donoroknak. Remélhetőleg ez ösztönzi azokat is, akik nem vagy ritkán adnak vért – tette hozzá.

A vezető főorvos szólt arról is, hogy a megyében működő kórházak ellátásához napi szinten 200 egység vért kell biztosítani. Egy-egy donortól fél litert vesznek le, ez feldolgozás után három beteg ellátáshoz nyújt segítséget. A vérből ugyanis háromféle készítményt állítanak elő: vörösvérsejt-koncentrátumot, vérlemezke-koncentrátumot és friss fagyasztott plazmát. Mivel a készletek folyamatosan fogynak, az egyensúly fenntartásához naponta 40-50 egységnyi friss vérre, azaz véradóra van szükség. Tekintettel arra is, hogy a vérlemezke-koncentrátum csak öt napig használható fel.

Dr. Dancza Tímea elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatt a véradások szervezése aktívabbá vált, személyre szóló megkeresésekkel, telefonhívásokkal, e-mailekkel, sms-ekkel igyekeznek mozgósítani.

Ehhez kapcsolódva Benkő Lászlóné, a Magyar Vöröskereszt megyeszékhelyi területi vezetője elmondta, hogy a retróhét előtt ezer levelezőlapot küldtek ki a nyilvántartott donoroknak, elsősorban azoknak, akik az elmúlt egy évben nem voltak véradáson. Bíznak benne, hogy sikeres lesz a mozgósítás. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva úgy számolnak, hogy optimális esetben a retróhéten 250-300 donor jelenik meg. Köztük volt hétfőn délelőtt Vámosi Hajnalka is, aki épp a huszadik véradásán esett túl ottjártunkkor.

– Alig léptem a felnőttkorba, amikor először eljöttem, úgy gondoltam, hogy ezzel segíthetek másoknak – árulta el a zalaegerszegi asszony, aki B+ vércsoportjával mondhatni a keresettebb donorok közé tartozik. – Évente néhány alkalommal jövök, most például a vöröskeresztesek hívtak – tette hozzá Vámosi Hajnalka.

A hét további napjain is várják a donorokat a Zárda utcai intézetben, kedden és szerdán 12-18 óra, csütörtökön 8-18 óra, pénteken 8-12 óra között. Hasonló akciót szerveznek jövő héten is megyénkben. Nagykanizsán a Kanizsa Centrumban várják a véradókat hétfőn 11-15 óra, kedden, csütörtökön és pénteken 14-18 óra, míg szerdán 10.30-13.30 között. Keszthelyen a kórházi transzfúziós osztályon is lehet vért adni: hétfőn 13-16 óra, kedden 15-18 óra között.

A véradással kapcsolatos szabályok változatlanok: a fertőzések elkerülésére a maszk használata, a kéz fertőtlenítése kötelező, emellett ellenőrzik a testhőmérsékletet, és a kontrollkérdésekre is válaszolni kell. Mindezek mellett felhívják a figyelmet nagyobb folyadékbevitelre is tekintettel a kánikulára.