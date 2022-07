Visszatekintve, egy év alatt rengeteg pozitív változás történt a kanizsai kórházban, melyek állami, pályázati, alapítványi, illetve saját forrásból valósultak meg, mondta a főigazgató-főorvos.

– A 227 millió forintos állami támogatással beszerzett új, 128 szeletes CT-berendezés megvásárlásáról tavaly nyáron született döntés, így a közbeszerzés kiírása és a berendezés leszállítása az elmúlt év végéig lezajlott – tájékoztatott dr. Brünner Szilveszter. – A január 15-től üzemelő készülék az eddiginél sokkal gyorsabban működik, alacsonyabb a pácienseket érő sugárterhelés, s jóval részletesebb képalkotásra képes, vagyis hamarabb és könnyebben felismerhetők az elváltozások. A szállító cég felújította a CT-helyiséget is, a bútorzatot pedig a „Kanizsai Dorottya Kórházért” Alapítvány jóvoltából kicserélhettük, valamint kifestettük az egész röntgenosztályt. A CT-diagnosztika profi, világszínvonalú munkahellyé vált.

A nagykanizsai kórház főépületét és a hozzáépült új rendelőintézetet 1974. október 10-én a IV. Orvos- és Gyógyszerésznapok keretében avatták fel. A hétszintes, 440 ágyas főépületben többek között a belgyógyászat, szülészet és nőgyógyászat, általános sebészet, szemészet, ideggyógyászat, 12 ágyas intenzív betegellátó osztály kapott helyet.

A főigazgató-főorvos elmondta, hogy a koronavírus-járvány lecsengését követően a kórház speciális, mosható, mikroorganizmusokat taszító festékkel teljesen kifestette a központi műtőjét, valamint tisztasági festést végeztek több másik osztályon is.

– Saját költségvetésből kialakítottunk továbbá a sebészeti osztályon egy hatágyas poszt-operatív ébredő részleget – folytatta. – Ez egy úgynevezett szubintenzív egység lett, hat betegőrző monitorral, az ágyak melletti fecskendős pumpákkal és egy központi betegőrző monitorrendszerrel. A sebészet komoly műtéteket végez, köztük laparoszkópos beavatkozásokat, melyek egyértelműen azt indokolják, hogy a műtétet követő ébredések ellenőrzött egységben történjenek. Emellett az ellátó személyzet munkáját nagyban segítő központi monitorrendszer állt működésbe a sürgősségi betegellátó osztályon (SBO), illetve a neurológiai osztály szintén hatágyas stroke-őrzőjében és a kardiológiai osztály koronária-őrzőjében is.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai alapján a Kanizsai Dorottya Kórházban 2019-ben 18 744, 2020-ban 14 164, míg 2021-ben 13 215 beteget kezeltek az osztályokon, míg az egynapos ellátási esetek száma 2019-ben 2946, 2020-ban 1655, 2021-ben pedig 1740 volt. A kanizsai kórházban 2019-ben 561, 2020-ban 586, míg 2021-ben 630 gyermek született.

Dr. Brünner Szilveszter kiemelte: az alapítványi források és a támogatói felajánlások is segítették a fejlesztéseket, így például komoly fizioterápiás eszközök beszerzésére nyílt lehetőség, amelyeket a mozgásszervi és rehabilitációs osztályon helyeztek el. Egy másik, 6 millió forintos fejlesztés keretében – többek között – olyan eszköz beszerzésére is sor került, amely a limfödéma (nyiroködéma, nyirokduzzanat) terápiás kezelésében használható.

– Folyamatban van továbbá egy központi légkondicionáló rendszer kiépítése is a sebészeti osztályon – sorolta a további beruházásokat a főigazgató-főorvos. – A korábban már kialakított központi klíma-gépháznak köszönhetően várhatóan a jövő évben további osztályok csatlakozhatnak a rendszerhez. Központi forrásból a fenntartó nálunk is ágyneműgarnitúra-cserét hajtott végre. Intézményünk minden ágyhoz több szettet kapott, ami megelégedéssel töltheti el a betegeinket is. Szintén a fenntartótól érkeznek az új munkaruházatok, ebben az esetben is változatos összeállítások állnak a kollégáink rendelkezésére.

Egy kis zalai faluból, Szentpéterúrról indult dr. Brünner Szilveszter, aki hirtelen elhatározásból választotta az orvosi hivatást, majd annak egy roppant érdekes szegmensét, az intenzív terápiát. Végigjárta a ranglétrát, 2012-ben pedig kinevezték a Kanizsai Dorottya Kórház főorvos főigazgatójának. Szabadidejében szívesen fut és kertészkedik, ez kapcsolja ki igazán.

A kórház vezetője fontosnak tartotta még megemlíteni a novemberben megnyílt, a krónikus belgyógyászaton korábban kialakított hospice osztályt. Itt a végstádiumú daganatos betegek méltó körülmények közötti ápolását, fájdalomcsillapítását és táplálását végzik, a megyében egyedülálló módon.

– Mindezek mellett egy korábban beadott, azóta pedig átdolgozott sikeres pályázat jóvoltából hamarosan újabb adag fejlesztés érkezhet az intézményünkbe – vélekedett dr. Brünner Szilveszter. – Fontosnak tartjuk a folyamatos beruházásokat és a megújulást, éppen ezért több területet érintően is jövőbe mutató projektekre készülünk. A célunk az, hogy a hozzánk érkező betegek a lehető legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek.

Kapcsolódó cikkeink: