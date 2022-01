A fejlesztésről tegnap sajtótájékoztatón számolt be a kórház bejáratánál Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, az eseményen részt vett dr. Brünner Szilveszter főorvos főigazgató is.



– A Kanizsai Dorottya Kórházban az elmúlt 10 évben végrehajtott beruházások és fejlesztések jól mutatják, hogy az Orbán-kormánynak mennyire fontos minden egyes kórház, Nagykanizsa kórháza is – jelentette ki Cseresnyés Péter. – Sokan vélekedtek úgy, hogy a megyei kórház árnyékában a miénk majd nem tud annyira fejlődni, ahogy elvárható lenne az ellátási körzet nagysága alapján. A mögöttünk hagyott időszakban bebizonyosodott, hogy e borúlátó hangok hamisak, hiszen közel 7 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett az intézménybe, nemcsak az épületrészek korszerűsítésére, hanem a műszerezettség és az orvostechnológia fejlesztésére is. Ennek egyik, nagyon fontos eleme ez a CT-berendezés, amely amellett, hogy rendkívül modern, unikális is a maga nemében. Azt lehet mondani, hogy az eszköz révén a Kanizsai Dorottya Kórházban a betegellátás minősége tovább javulhat.

A politikus a sajtótájékoztatón megemlítette az egészségügyben dolgozók bérének fokozatos emelését, s egyben kifejezte köszönetét a pandémia elmúlt időszakában tanúsított helytállásukért.



Dr. Brünner Szilveszter a szakmának értekezleten mutatta be az új, japán gyártású eszközt – ilyen típusú CT-berendezés egyelőre nincs még egy az országban, a nagykanizsai az első, ez adja a Cseresnyés Péter által említett unikalitását.



Az előző, 64 szeletes komputertomográf 2009 óta működött, s a maga idejében professzionálisnak minősült, ám egyrészt az évek alatt elhasználódott, üzembiztonsága már nem volt kielégítő, s nem számított korszerűnek sem.



Az új berendezés 128 szeletes, ezzel arányosan az elődjénél gyorsabban képes elkészíteni a felvételeket, ami azt is jelenti, hogy egységnyi idő alatt több beteget lehet vele megvizsgálni, mint az előző készülékkel. S nem utolsósorban: sokkal jobb minőségű az általa szolgáltatott képi információ is, ami alkalmassá teszi például az agyi vérkeringés és a szívkoszorúerek aprólékos vizsgálatára is.