- Ma ott tartunk, hogy a kanizsai ipari parkban 15 ezer négyzetméter a gyártóterületünk, de az általunk megvásárolt további részekkel együtt összesen 50 ezer négyzetméter területtel rendelkezünk – folytatta. – Jelen pillanatban a gyárunkban kilenc szerelősor működik, egy új műanyag fröccsöntő részleg és egy villanymotor-tekercselő részleg is megtalálható szintén több gyártósorral. Nagykanizsa tárt karokkal fogadott bennünket, odafigyelnek a cégünkre, ezért elhatároztuk, hogy szeretnénk meghálálni ezt a fajta gondoskodást. Ekkor döntöttük el, hogy a Kanizsai Dorottya Kórházat támogatjuk, méghozzá annak is a szemészeti osztályát, akiknek ezúttal három légkondicionáló berendezést adományoztunk. Az egészségügyi intézmény ebben a járvány időszakban különösen rászorul a segítségre, szeretnénk ezt a kapcsolatot ápolni. Jó példa lehet a többi kanizsai cég számára is, hogy a társadalmi felelősségvállalás mennyire fontos napjainkban.