Felnőtt ruhák 990-től, gyerekruhák 490-től felfelé – akár már ennyiért is hozzájuthatunk egy márkás pólóhoz a zalaegerszegi Tuti Turkálóban. Az üzletbe, ellentétben a legtöbb, Angliából importáló céggel, Svájcból érkeznek a használt ruhák, méghozzá kiemelkedő minőségben. Rengeteg köztük az új vagy újszerű darab, sokukon még az eredeti árcédula is ott fityeg.

Fotó: Seres Peter

Pál Tímea üzletvezető szerint a vásárlók értékelik a minőséget – ebben és az árat illetően is előnyben vannak számos versenytársukkal szemben –, ez az elsődleges szempontja a betérőknek.

Sokan vallják, hogy jobb a használt, de nagyon jó állapotban lévő ruha, mint egy újonnan vásárolt, ami aztán az első mosás után megcsavarodik, kibolyhosodik… A minőség fokmérője, ha egy használt ruha tartja a formáját, a színét, annál biztosan nem ér kellemetlen meglepetés, ha kivesszük a mosógépből. A Rákóczi u. 5. szám alatti üzletükbe nem is kerülhet láthatóan elhasználódott ruha, az ilyen darabok a jóval olcsóbb kilós üzletekbe mennek tovább, hiszen azoknak is megvan a piacuk…

Fotó: Seres Peter

Ismert márkák és prémium kincsek

A svájci használt ruha másik nagy előnye a minőség mellett, hogy sok olyan márkával találkozhatunk a kínálatban, amelyekkel az itthoni plázákban is. A H&M, a Bershka, a Zara ruháit a magyarok is ismerik és szeretik, ezért örömmel csapnak le rájuk a Tuti Turkálóban is, sőt, mivel a méreteiket is tudják, akár próba nélkül is bátran hazaviszik őket.

Fotó: Seres Peter

Azt, hogy kik a fő „turivadászok”, nehéz meghatározni, hiszen nők és férfiak, idősek és fiatalok egyaránt megfordulnak a ruhákkal megrakott sorok között – legfeljebb mindenki más-más megfontolásból lép be az üzletbe. A jó ár és a magas minőség természetesen az első számú szempont, de vannak, akiket az egyedi darabok vagy az exkluzív, márkás kincsek ígérete vonz. Mert hát hol máshol lehetne hozzájutni egy újonnan 150 ezerbe kerülő télikabáthoz 15 ezerért? Pál Tímea üzletvezető elárulta, hogy gyakran prémium holmik is felbukkannak a kínálatban, egy kis szerencsével akár egy-egy eredeti Guess, Michael Kors, Calvin Klein vagy Philipp Plein darabot is ki lehet fogni.