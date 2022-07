Két napon át kulturális és gasztroseregszemle várta a gyenesdiási piac és rendezvénytér látogatóit. Volner Richárd, az egyik közreműködő arról beszélt, „csak” paprikás liszt, forró olaj és jókedv kell a keszegsütéshez. A Gyenesdiási Ízőrzők már 13. éve közreműködői a fesztiválnak, Keresztes József, a csapat vezetője pedig lapunknak azt mondta, a „keszeg titka, hogy sűrűn kell irdalni s aranybarnára sütni”. Nos, ebben nem volt hiba, mindkét napon sorok álltak a konyhasátrak előtt.

A keszegfesztiválon halászléfőző versenyt is rendeztek, amit Zámbó Tibor mesterszakács vezetésével értékelt a zsűri. Végül a Vaszily Zsolt vezette Jägerek remekét ítélték a legjobbnak. Gál Lajos polgármester azt mondta, a balatoni hal népszerűsítése a fesztivál elsődleges célja, s fontos „az a barátság, jó hangulat is, amit a település civil szervezetei biztosítanak a látogatóknak”. Szerinte a Balatonnak is szüksége van a népszerűsítésre, amit kiválóan szolgál ez a rendezvény a település szlogenjének jegyében, amely szerint Gyenesdiás célja a „vendégbarát vendégvárás”, s mint a nagyközég legtöbb programja, ez is „in-Gyenes”. A halászléfőző verseny zsűrijében helyet foglaló Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója szerint a tó egyik emblematikus hala a keszeg, az ilyen programok pedig hozzájárulhatnak a hazai halfogyasztás ösztönzéséhez.

A 15 évvel ezelőtti, személyenkénti háromkilós átlagfogyasztás mostanra a duplájára emelkedett, de e növekedés java részét tengeri halak teszik ki, hagyományos halaink – mint a ponty, a keszeg, a sülő és a harcsa – iránt viszont csak rétegérdeklődés mutatkozik. Ebben azonban minden ilyen rendezvény áttörést jelenthet, szögezte le a vezérigazgató, aki elmondta azt is, mostantól segíthet, hogy a balatoni hal oltalom alatt álló földrajzi jelzésű termék lett, s kiváló minőségben kerülhet a fogyasztók elé.