Az eseményen 60 fő vett részt, akiket a szervezők többféle programmal örvendeztettek meg. A kutyabemutatók mellett őrző-védő tréninget is láthattak az érdeklődők, valamint Benke András aranykoszorús mesterkiképző a problémás, agresszív kutyáknak külön foglalkozást tartott. Vagyis könnyen elsajátítható, hatékony technikákat mutatott be a gazdáknak, illetve ezek elméleti hátteréről is beszélt.