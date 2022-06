Ottjártunkkor a külső szigeteléshez már rendelkezésre állt az alapanyag, közben pedig a belső térben végeztek munkákat. Érdeklődésünkre Kovács Ferenc, Lovászi polgármestere elmondta, hogy a Magyar falu programban nyerték el a támogatást a régi, közel 70 éves épület megújítására.

– A munkálatok során egy helyre kerül a fogorvosi ellátás és a védőnői szolgálat – közölte a polgármester. – A fő problémát az akadálymentesítés hiá­nya jelentette itt eddig, most ezt pótoljuk, hiszen előírás. A védőnői szolgálat épülete pedig már balesetveszélyessé vált. A felújítás során a szolgálat helyiségeit bővítettük, a szomszédos gyógyszertárból csatoltunk hozzá egy részt, illetve a szolgálati lakásból is elvettünk egy szobát, ezekből lesz öltöző, váróterem, vizsgáló egy helyen, illetve a fogorvos is itt tud rendelni, míg a mosdók közösek lesznek. A munkát a lenti Le-Ko Kft. végzi, a szakemberek jó ütemben haladnak. Vissza van még a szennyvízelvezetés rendezése, a fűtőtestek felszerelése, illetve a külső szigetelés is. A nyílászárók cseréje megtörtént már, a belső térben a burkolást elvégezték, majd még festést kapnak a belső helyiségek.

Lovásziban csütörtökön és pénteken rendel a fogorvos, aki telefonos egyeztetés után fogadja a pácienseket. A védőnő pedig helyben, illetve a szomszédos településeken végzi feladatát.

Kovács Ferenc az elhangzottakhoz hozzátette: az idén terveznek még külterületen útfelújítást nyertes pályázatból, de megítélték a falu számára a támogatást a gondozási központ külső felújítására is. Az iskolában is terveznek munkákat, a beázások miatt szükség lenne tetőcserére, új nyílászárókra, illetve a régi kazán helyett is újat állítanának használatba, hogy takarékosabban fűthessenek.