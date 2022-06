Halálos baleset történt szombat hajnalban Zalában (videó)



Közúti közlekedési baleset történt 2022. június 25-én 4 óra 45 perckor a 86-os számú főúton Irsapuszta közigazgatási területén, ahol eddig tisztázatlan körülmények között egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette, többen megsérültek. További információk, videó és fotók ITT.

Forrás: Pezzetta Umberto

Megpróbáltak betörni egy zalaegerszegi áruházba



Bejelentés érkezett a rendőrségre 2022. június 20-án 8 óra körül, hogy Zalaegerszegen, egy Balatoni úti áruház oldalfal lemezeit két ismeretlen férfi próbálta megbontani - még a lemeztakarókat is felfeszítették -, azonban oda nem jutottak be.

A körzeti megbízottak adatgyűjtéstbe kezdtek, kamerafelvételeket tekintettek meg, majd pár órán belül azonosították a feltételezett elkövetőket, és előállították őket a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság. Részletek ITT.



Jó hangulatban fesztiváloztak a kanizsaiak (videó)



Táncosok népesítették be pénteken és szombaton Nagykanizsa utcáit. Ekkor rendezte meg az Eraklin Táncklub Egyesület az Utca-tánc fesztivált, mely újra összehozta az embereket, akik egészen éjjel fél egyig kitartottak a téren. Már a pénteki nyitónap is jól sikerült a kanizsai Erzsébet téren, ahol egymást váltották a helyi és környékbeli tánccsoportok a színpadon. Míg néhány csoport az Ady utca sétálóutcai részén mutatta be az év során készített koreográfiáit. Az eseményről részletesebben IDE KATTINTVA olvashat.

Forrás: Gergely Szilárd

Drón segítségével találták meg a körözött zalai férfi holttestét

A 49 éves nagykanizsai férfit nyomozói lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette miatt keresték a Nagykanizsai Rendőrkapitányság nyomozói. Ahhoz, hogy megtalálják az ismeretlen helyen tartózkodó személyt, 2022. június 21-én délelőtt drónt is bevetettek. Az eszköz segítségével Bagola és Miklósfa között egy mezőgazdasági területen találtak rá a férfi holttestére. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit - írja a police.hu.



Leesett tíz gázpalack egy teherautóról és az egyik fel is robbant az M7-esen



Teherautóról leesett propánbutángáz-palackra hajtott rá személyautó, a palack felrobbant, személyi sérülés nem történt csütörtökön kora délután egy óra előtt nem sokkal. Erről bővebben ITT olvashat.