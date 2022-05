Az előzményekről szólva Szabó Tamás polgármester elmondta: a Zala megyei önkormányzat tavaly nyert pályázatot felújításra váró önkormányzati épületek tervdokumentációinak elkészítésére. Néhány települést választottak ki, s a galamboki Mesevár óvoda köztük volt. Ezt követően, amikor lehetőség nyílt az EU-s forrásból gazdálkodó TOP-hoz önkormányzati épületek energetikai fejlesztésének támogatására pályázni, az előbb említett intézmény mellett döntöttek.

– Nagyon örültünk, hogy az elképzeléseink találkoztak, s végre 21. századi körülmények várhatják az óvodásainkat – folytatta a településvezető. – Az épület talán az egyik legidősebb a faluban, hiszen az 1800-as évek végén épült. Először a reformátusoké volt, később került az önkormányzathoz, és a politikai viharokat követően is ott maradt. Persze több felújítás is történt ez idő alatt, de a legjelentősebbek az elmúlt tíz évben, támogatott forrásokból. A hozzáépítés után megújult a tető, néhány nyílászárót kicseréltek. A most elnyert 43,3 millió forintból megtörténik a teljes nyílászárócsere, a falazat és födém hőszigetelése, a gázkazán cseréje, a villamos hálózat korszerűsítése és napelem beépítése. Ha még belefér a költségekbe, akkor energiatakarékos világítótesteket szerelnek fel, valamint a fűtőtesteket is modernre cserélik.