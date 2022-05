-Én csak nagyon sokat dolgozok a kertünkben azért, hogy a nárciszaink szépek, piacképesek legyenek. Hegyeshalmon születtem, s úgy alakult, hogy harmincöt évvel ezelőtt elhoztam négyfajta nárciszhagymát Zalába, s azóta ez a virág tölti ki az életem nagy részét. Egy ideig a henyei Hosszúhegyen volt az ültetvényünk, s hét évvel ezelőtt megelégeltük a vadak pusztítását, most itt, a Pipa-hegy alján gondozzuk a nárciszokkal beültetett kertünket – mondja Kovács György, aki eredetileg kertésztechnikumot végzett Kőszegen, majd agrármérnök diplomát szerzett Mosonmagyaróváron, de sok minden másba is belefogott élete során, most viszont már nyugdíjasként főleg a nárciszok gondozása teszi ki ideje nagy részét. Arra a kérdésünkre, hogy mennyi nárcisz lehet a legalább kétezer négyzetméteres kertben, azt válaszolja, hogy pontosan nem tudni, de nagyságrendileg megbecsülhető.

Kovács György 35 éve négyfajta hagymával kezdte, most egész mezőn gondoz nárciszokat

-Amikor idejöttünk, akkor az első évben 63 ezer hagymát ültettünk el. Aztán évről évre bővült az ültetvény, most több mint száznegyvenezer hagyma biztosan termést hoz a kertünkben. Hogy ez hány szál virágot jelent azt nem tudom megmondani, annyi biztos, hogy több százezret. Áruljuk mi magunk is a virágot, de ezen kívül sok viszonteladót is ellátunk nárcisszal - mondja György.

Megtudjuk, hogy összesen 15 féle nárcisz pompázik a kertükben, a virágok az idén március 23-án nyíltak először, s általában, az időjárástól függően május 10-ig, 15-ig szedhetők a virágok. A növény nagyon régről honos Magyarországon, mint ismert, a török korból a somogyi Babócsán maradt meg egy pasa csillagos nárcisz kertje, amit az ország minden részéről látogatnak.

Kovács György felesége Györgyi a virágokat válogatja

-Majdnem a nárcisznak is befellegzett, 1996-ban védetté akarták nyilvánítani. Amikor ez a hír felröppent, írtam az illetékes minisztériumnak, s megkérdeztem, hogy miről beszélnek? Azonnal leszállítok számukra 36 ezer hagymát, hogy bizonyítsam, a nárcisz nincs veszélyben. Megköszönték, s elnézést kértek a tévedésükért. A helyzet azonban ma sem egyszerű. A koronavírus-járvány miatt visszaesett iránta a kereslet. A járvány alatt sokan művirágot kezdtek vásárolni, ma pedig, főleg a fiatalabbak megelégednek egy-egy szál szekfüvel, rózsával, a vázákba kevesebb nárciszcsokrot visznek, pedig egy-egy ilyen csokor dekoratív, s illatos is.

Kovács György felesége Györgyi közben minden most nyíló nárciszból szed néhány szálat. Egymás mellé rakva most a virág kilenc változatában gyönyörködhetünk. Van, amelyiknek sárga, narancsos, vagy piros a közepe, fehérek, vagy sárgák a virág mögöttes szirmai. Az ágyások sokasága még virágzik, fehér mezőként folyik össze a virágözön a háttérben.

Csupa sárgában

-Most egy kicsit megtörte őket az eső, a szél, a nárciszok gondozása nagy odafigyelést igényel. Ilyenkor a szedésüknél, a szállításuknál kell résen lennünk, de az ültetéstől kezdve parancsol ez a virág. Gondolja csak végig, mit jelent tizezer számra elültetni a hagymát, vagy keléskor gyomlálni az ágyásokat. Szinte egész nap dolgozik az ember, s alig halad egy-két négyzetmétert… azonban mindenért kárpótol az a látvány, amikor megjelennek az első virágok – mondja Kovács György, s szavaiban nincs mit kételkedni, hiszen a nárciszok nyílása a tavaszt jelenti…

-A nárciszunk elvirágzása után folyamatosan nyílik a többi, körülbelül 50 fajta virágunk. A sok pünkösdi szegfű, a bazsarózsa, az íriszek, a margaréták, a kardvirágok, az őszirózsák, a krizantémok – köszön el Györgyi, aki megajándékoz bennünk egy szép nárciszcsokorral.