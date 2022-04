Az eddigi eljárások továbbfejlesztése az elektróda nélküli kapszula beültetése, amely a legújabb orvosszakmai innovációk egyike. Az amerikai fejlesztésű készüléket elhelyező eljárás péntek óta a Zala Megyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályán is elvégezhető. Magyarországon ezen kívül csak a Honvéd Kórházban és az egyetemi klinikákon érhető el a legmodernebb gyógyító eljárás. Pénteken zajlott le az első műtét, ami után a kórház és a kardiológiai osztály vezetője (dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD főigazgató és dr. Lupkovics Géza orvosigazgató, osztályvezető főorvos) sajtótájékoztatón számoltak be a sikerről.

Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD főigazgató és Lupkovics Géza orvosigazgató, kardiológus osztályvezető főorvos

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

A szív helyes működését biztosító pacemakert a szívben elektródák vezérlik, amelyek időről időre új telepet kapnak. Ezt a hagyományosnak mondható módszert fejleszti tovább az elektróda nélküli eszköz, amelynek első alkalmazásáról dr. Lupkovics Géza a kardiológiai osztály vezető főorvosa, orvosigazgató beszélt a péntek délelőtti sikeres beavatkozás után. Elmondta, néhány beteg esetében a hagyományos pacemaker szövődményeket okozhat, így történt annál a 70 év körüli zalai férfibetegnél is, akinek elfertőződött a beültetés helyén a bőr. Ő kapta az első elektróda nélküli kapszulát a megyei kórházban. A pár centis kapszulát a combtőnél megnyitott érben vezetve helyezték el a szív jobb kamrájában, ahol 3 karommal rögzül a szövetekhez, s legalább 5-8 évig nem igényel beavatkozást. A vezeték nélküli pacemaker amerikai fejlesztésű eszköz, a 150 országban jelen lévő gyártó cég képviselője jelen is volt a tegnapi zalaegerszegi műtétnél. A kapszula tesztelésében részt vett a Honvéd Kórház orvosi csapata is, akik közül dr. Duray Gábor részlegvezető főorvos szintén segítette pénteken zalaegerszegi kollégáit. A beültetést dr. Tahin Tamás, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának részlegvezető főorvosa végezte Csordás Emőke asszisztenciájával. A megyei kórházban évente 400 pacemaker beültetést és 300 telepcserét végeznek, a dr. Lupkovics Géza által jelzett számok mutatják, a szív-és érrendszeri betegségek magas kockázatát. A népbetegség enyhítésére szolgál az új eljárás, amely speciális igényű betegpopuláció esetében alkalmazható. Dr. Gasztonyi Beáta főigazgató a sajtótájékoztatón elmondta, az 1994 óra működő kardiológia a szívsebészet mellett a kórház egyik zászlóshajója, az ott dolgozók elhivatottak az innováció iránt, alkalmazzák a legmodernebb eljárásokat, bizonyítja az elektrofiziológia labor létrehozása. Emellett a kórház menedzsmentje a közeljövőben a traumatológiai és neurológiai osztály modernizálásában lép előre, e két területen hamarosan szintén fejlesztések bejelentése várható.