Előbb a helyi Your Last Steps adott koncertet, majd a műfaj egyik hazai legjobbja, a Leander Kills vette birtokába a színpadot.

Utóbbi némileg megfogyatkozott tagsággal érkezett Nagykanizsára, a basszusgitáros-énekes frontember, azaz Köteles Leander, illetve Cziffra Miklós gitáros és Jankai Valentin dobos mellől ugyanis ezúttal hiányzott a negyedik tag. Vermes András gitáros egészségügyi okok miatt maradt otthon, hiányát technikai megoldással pótolta a zenekar, egy korábbi koncerten rögzített gitársávjait játszották be a 17 dalt, köztük a Leander Kills legújabb szerzeményét, a 2022-es Horrorshow-t is tartalmazó program közben.