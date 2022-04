Mint arról korábban már beszámoltunk, a közösségi alapítvány életre hívói helyi célok megvalósítását ösztönöznék helyi forrásokból. A LocoMotiv Közösségi Alapítványt nyolc tenni vágyó lokálpatrióta alapította – ez egy új szervezeti forma, ami eddig csak két helyen, Budapesten és Pécsett működött.

– Az alapítvány nem hazai vagy európai uniós pályázati forrásokból működik, hanem céges és egyéni támogatásokból, felajánlásokból, melyekből pályáztatást követően újszerű közösségi programok megvalósítását támogatjuk – bocsátotta előre Fülöp Réka ötletgazda, az alapítvány kuratóriumának elnöke. – Első, civil szervezetek számára meghirdetett pályázati kiírásunk nemrég zárult. Három pályázat érkezett be, ami nagy boldogság nekünk, jó eredményként könyveljük el. A pályázati kiírásra 500 ezer forintot különítettünk el és mivel mindhárom pályázatot támogatásra méltónak találtuk, háromfelé osztottuk el ezt az összeget. Az egyik pályázó volt a Thúry Vitézlő Oskola a Thúry-portyával, őket kisebb, az általuk megjelölt összeggel támogattuk. A családok átmeneti otthona alapítványa is pályázott hozzánk egy nagyon jó kis programmal, aminek az a lényege, hogy a jelenleg ott élő családokat egy minikurzussal vezetnék be a növény-, azon belül is a zöldségtermesztés rejtelmeibe, így is erősítve a környezettudatos szemléletet. A későbbiekben ezt a gyakorlatban is alkalmaznák, növények elültetésével és gondozásával szépítve közvetlen környezetüket. Harmadik támogatottunk pedig az Eraklin Táncklub Egyesület, amely minden évben megrendezi a tánc világnapját – erre május elsején, vasárnap kerül sor. Nagyon örülünk neki, hogy e programok sikeréhez mi is hozzájárulhatunk a magunk – és a közösség – eszközeivel.

Fülöp Réka hozzátette: később is lesznek pályázati kiírásaik, de előbb tájékoztatni szeretnék támogatóikat arról, hogy adományaik jó helyekre kerültek és jó célok valósulnak meg belőlük.

– Szeretnénk ismét megszólítani korábbi támogatóinkat és természetesen újabbak bevonását is tervezzük, nagyon bízunk abban, hogy lesz fogadókészség és kellő nyitottság a munkánk iránt – fogalmazott a kuratóriumi elnök. – A következő programunk egy saját közösségépítő rendezvény lenne augusztusban, bővebben akkor szeretnénk beszámolni róla. Ezenkívül ősszel is lesz programunk, télen pedig megjelenünk – ahogy tavaly is tettük – a város adventi vásárában, hogy népszerűsítsük a közösségi alapítványt.