A konténert és szállítását, valamint a hulladékgyűjtéshez szükséges felszerelést, zsákokat, védőkesztyűket ezúttal pályázati forrásból a Zalaegerszeg Barátai Egyesület biztosította. A tucatnyi lelkes polgárőr - Dancs István, Somogyi László, ifj. Somogyi László, Varga Erika, Borsos József, Kámán Krisztián, Héder Barnabás, Héder Zsolt, Zsálek Szilárd, Egyed Gyula, Domján Gyula, Dömötörné Kéner Katalin, Bedő Tibor, László István -, élükön az idén is Gecse Péter alpolgármesterrel, szombaton délután 5 köbméter szemetet szedett össze a hegyháton, a horhosok mentén, az akácerdőkből. Nem kis mennyiség, viszont csak a harmada annak, amitől első ízben, hat évvel ezelőtt szabadították meg a környezetüket. A jó példa ugyanis ragadósnak bizonyult, a gazdák és a hegyen lakók egyre jobban figyelnek a környezetükre és járőrözéskor a polgárőrök sem röstellnek lehajolni a szemétért. Egy-két szemétdombra emlékeztető puruttya porta kivételével az öreghegyi szőlőskertek rendezettek, tiszták, a dombvonulat igazi ékszerdoboz Zalaegerszeg déli határán.

- Minden évben kevesebb a szemét, az első évben két 7 köbméteres konténer is csurig megtelt az összeszedett lommal. Kiadtuk a jelszót: "Védjük a környezetünket, ne csak a tulajdonunkat!", s sokan megértették, nem csak a kapálógépünket, hanem a természet értékeit is a sajátunként kell óvnunk, védenünk. A hegyhátunkon egy országos túraútvonal vezet át, a bakancsosokra, kerékpárosokra gondolva hulladékgyűjtőket helyeztünk ki - így Borsos József, a környezetvédelmi akció logisztikai feladataival megbízott elnökhelyettes.

Kis híján megtelt a 7 köbméteres konténer – a képen látható kombájnkerékgumit nem valószínű, hogy a gazdák hajították ki.

Forrás: Fincza Zsuzsa

- Örömmel könyvelhetjük el, hogy egyre több fiatal kapcsolódik be a munkánkba - tette hozzá Dancs István, az öreghegyi polgárőrök vezetője -. Az ő erejükre, lelkesedésükre, az idősebb korosztály tapasztalataira, kitartására alapozva szép eredményeket érünk el. Ha minden jól megy, nyáron felavathatjuk a saját kezünkkel épített közösségi teret. Igyekszünk ezt elismerésekkel is honorálni: a legutóbb Zsálek Szilárd, Héder Barnabás, Héder Zsolt, Kámán Krisztián is a kitüntetettek között szerepelt és ezúttal sem hiányoztak a munkából.