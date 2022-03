Az ünnepségen felszólalt Vigh László országgyűlési képviselő, aki a Rákóczi-örökség őrzése mellett az aktuális háborús helyzetről is beszélt, hangsúlyozva, a magyar emberek a béke megőrzésében érdekeltek. Korábban általában a rossz oldalon álltunk a háborúkban, most ki kell maradnunk. „Akik most üzennek nekünk, azoknak a felmenői segítettek leverni az 1848-as és az 1956-os forradalmunkat”, fogalmazott a képviselő.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem életútját Paál István, a rendező szervezet elnöke idézte fel, Bot Gábor és Hertelendy Attila színművész részleteket adott elő A fejedelem című musicalből, majd koszorúkat helyezett el a szobornál Vigh László, Balaicz Zoltán polgármester, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke s a megemlékezést tartó szervezetek egy-egy képviselője.

A méltó lebonyolításban a Vitézi Rend tagjai működtek közre.