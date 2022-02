- Nagyjából másfél évtizede mindig a könyvtár szolgáltatásait mutatjuk be, mint a kulturális javakhoz való hozzáférés egyik formáját - bocsátotta előre Czupi Gyula igazgató. - Ezek a kiállítások eddig arról szóltak például: hogyan kell használni az internetet, milyen ehhez kapcsolódó szolgáltatásaink voltak, hogyan kell a katalógusunkat használni, s rengeteg ismeretet közöltünk olvasásnépszerűsítő programunkról, az Azolo-ról is. A nagy változás, ami a mögöttünk hagyott időszakot jellemzi, hogy az ember eddig általában mindig az asztali számítógépekkel kapcsolatos megoldásokon gondolkodott, a világ azonban átalakult és előtérbe kerültek az okostelefonok. Felmerült a kérdés, hogy ezek esetében is érvényesek-e még a szolgáltatásaink, tudják-e az olvasók azokat a mobilokon is használni? A célunk a mostani kiállítással az, hogy bemutassuk: igen, és azt is, hogyan.

Czupi Gyula hozzátette: miután a könyvtár munkatársai is kipróbálták, megbizonyosodhattak róla, hogy valamennyi digitális tartalmuk, így például a könyvtár katalógusa is kiválóan működik okostelefonon. S mivel az okostelefon mindig velünk van, ezek a tartalmak a világ bármely pontjáról elérhetők. Ezt a fajta flexibilitást szeretnék bemutatni a kultúra napján megnyílt kiállításukkal, s egyfajta használati utasítást adni mindehhez az olvasóknak.

- Utóbbiba bevontuk a közösségi szolgálatukat nálunk teljesítő középiskolásokat is - folytatta a könyvtárigazgató. - Arra kértük őket, hogy a könyvtárba betérő olvasókat szólítsák meg, hívják fel a figyelmüket a lehetőségre, s amennyiben szükséges, magyarázzák el nekik, hogyan működik ez az okostelefonjukon. Hiszen akinek van ilyen készüléke, az nem biztos, hogy megfelelő internet-hozzáféréssel is rendelkezik - őket abban is segíteni kell, hogy tudjanak csatlakozni a könyvtár wifijéhez. A kiállítás megnyitóján ki is próbáltuk: nagyon sokan csatlakoztunk fel a wifire egyszerre, de bőven bírta, úgy hogy nem lesz akadálya a saját dokumentumaink letöltésének.

A technológiának köszönhetően immáron nemcsak klasszikus módon lehet kölcsönözni dokumentumokat a könyvtártól, hanem az okostelefonnal is, például a Nagykanizsa Monográfia mindhárom kötete, vagy a régi újságok nagyon szépen rá tudnak töltődni bármelyik készülékre. De több más dokumentum, például kanizsai iskolai évkönyvek is elérhetők már így.