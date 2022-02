Csókpad – a szingliknek is 2 órája

Hévízen a szerelem jegyében telnek ezek a napok

Még hétfőn is tart a Bálint- napi hosszú hétvége a fürdővárosban, ahol majdnem 60 csókpad várja a szerelmeseket, és jut ülőalkalmatosság a szingliknek is – ott pedig akár rájuk is találhat a boldogság s a „nagy ő”.

Péter B. Árpád Péter B. Árpád

Arsenij és Inna az egyik csókpadon. A kezdeményezés a külföldiek körében is sikert aratott Fotó: PBÁ

Csókhétvégét már tavaly is rendeztek Hévízen, a vállalkozók egyesülete és az önkormányzat pedig úgy döntött: folytatásra érdemes a kezdeményezés. A résztvevő üzletek és hotelek saját padot állítottak és díszítettek, s ahogyan Papp Gábor polgármester fogalmazott: "ez is mutatja az összefogást, a tenni akarást, a városi közösség együttműködését". Hévíz, amellett, hogy az egészség és a gyógyulás városa, a szerelemé is, szögezte le a városvezető, hozzátéve, régi tapasztalat, hogy a kúravendégek körében ismeretségek, barátságok és akár tartós kapcsolatok is szövődnek. Morvai Anikó, a Hévízi Vállalkozók Egyesületének (HVE) elnöke elmondta, idén kilenc rendezvényt terveznek, s akárcsak tavaly, most is a csókhétvége a nyitány, amelyen a szerencsés szelfikészítők vacsorát, ebédet, ajándékutalványokat is nyerhetnek a sorsoláson. Kotora Pál, a HVE alelnöke hozzátette: céljuk, hogy még inkább felhívják a figyelmet városra, s minél többeket csábítsanak ide. - Azt üzenjük: jöjjenek, sétáljanak, érezzék jól magukat és szeressék egymást - fogalmazott. A Bálint-naphoz kapcsolódó, sokakat vonzó program egyik leglátogatottabb ülőalkalmatossága a Festetics téren álló szinglipad volt, amely olyanokat is vonzott, akik párkapcsolatban élnek. A Budapestről barátnőjével érkezett Vivien például azért fényképezkedett ott, hogy párjának elküldje a fotót - szerelmes figyelmeztetésként... A helyszínen Soborné Mosolygó Liám párkapcsolati tanácsadóval is válthattak néhány szót az érdeklődők, aki kijelentette: a boldogság mindenki számára veleszületett adomány, az a kérdés, hogy megéljük-e. Szerinte a szingliség egy állapot, ami nem örök életre szól, s talán a hévízi pad segíthet néhányaknak.

