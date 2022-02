A munkaterületen tavaly márciusban vonult fel a kivitelező, ám az alapozási munkálatok során kiderült, hogy a teherbíró talaj a reméltnél három méterrel mélyebben található, ezért úgynevezett mélyalapozást kell végezni a területen, hogy a leendő létesítmény ne süllyedjen meg. Ezek a munkálatok viszont közel 200 millió forinttal növelték a beruházás költségeit.

Cseresnyés Péter elmondta: a letenyei beruházás ötlete már 2014-ben felmerült, amikor a kormány elhatározta, hogy minden járási központban tanuszodát épít. A szükséges területet – az iskola hátsó udvarát és az óvodaudvar egy részét – az önkormányzat fel is ajánlotta.



– Azt viszont még a tervező sem gondolta, hogy a teherbíró réteg ilyen mélyen található, ezért a nyáron le is állt az építkezés, hiszen a beruházásra megítélt 1,4 milliárd forintos kormányzati támogatás kiegészítésre szorult – magyarázta Cseresnyés Péter, aki örömmel jelentette be: a ráemelés megtörtént, így hamarosan folytatódhat a tanuszoda építése, ami nemcsak a diákok kötelező úszásoktatásának, hanem akár a szabadidő- és versenysportnak is lendületet adhat a településen.



Boros László, a kivitelezést végző Dunántúli Magasépítő Kft. ügyvezetője elmondta: az infrastruktúrát tekintve a tervek nem változtak, továbbra is egy 1300 négyzetméter hasznos alapterületű létesítmény készül, melyben egy 25 méteres, hatpályás, szabványméretű medence és egy 10×6 méteres tanmedence épül, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló- és szociális helyiségekkel.



– Reményeink szerint már nem ér minket meglepetés, így várhatóan jövő év szeptemberében birtokba vehetik az új tanuszodát a letenyei és környékbeli diákok, valamint a város lakossága – hangsúlyozta Boros László.