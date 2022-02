Magyarország legnagyobb digitális pályázatát idén 20. alkalommal rendezték meg.



A Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat viadalára rekordszámú, összesen 331 nevezés érkezett. Ezúttal a weboldalak mellett a digitális-technológiai fejlesztések kerültek a középpontba. A versenyt a Pénzügyminisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium is támogatta.



Az év kreatív megoldásának választott „Hello Keszthely! – Magyarország első interaktív városa” elnevezésű applikáció a zsűri szerint „kimagaslóan jó ötlet, és szuper kezdeményezés a turistáknak és a városban élőknek egy­aránt”.

Az ítészek szerint „nemcsak Keszthely felfedezése, hanem az applikáció használata is remek élmény”. A zsűri szerint az applikáció jó példát és egyben utat is mutat a többi város számára Magyarországon, s nem volt kérdés, hogy idén Keszthelyre kerül Az év kreatív megoldása díj.

Az év honlapja abszolút elismerést mindig a kategória­nyertesek legjobbjának adják, s idén ebben sem volt vita: a legrangosabb díjjal is a Balaton-parti várost jutalmazták.



– A Hello Keszthely! applikáció nagyon fontos eszköz és mérföldkő abban a stratégiában, amelynek célja, hogy Keszthelyt tovább erősítsük a digitális térben – fogalmazott Nagy Bálint polgármester. – A két elismerés országos visszaigazolása annak, hogy jó úton haladunk, ám a legfontosabb a közösen befektetett csapatmunka, amelynek eredményeként mindez megvalósulhatott. Az alkalmazást olyan további okosfunkciókkal bővítjük, amelyek a Keszthelyen élők, illetve a hozzánk látogatók javát szolgálják.



A városvezető leszögezte: az alkalmazást a Bábelhal Webstudio több mint 100 önkéntes tesztelő segítségével fejlesztette, így az igazi keszthelyi produktumnak tekinthető.