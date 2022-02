A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Ongai Kulturális Egyesület szervezője és ötletgazdája Quintessence Competition néven a Kárpát-medence legnagyobb pálinkaversenyének, melyre az idén rekordszámú, 2177 mintával nevezett 265 fő. A kereskedelemben kapható tételek mellett a magán- és bérfőzők mintáit 31 fős zsűri bírálta. Ezúttal a szervezők egy érdekes statisztikát is nyilvánosságra hoztak, mely szerint a bírálásra érdemes italokból 362 arany-, 520 ezüst- és 589 bronzérmet osztottak ki. A kisebb és nagyobb hibákkal rendelkezőket is kiszűrték, ebből közel 700 tétel kerül az ítészek poharába. A kereskedelemben kapható minták közül 34 nagy aranyérmet, míg a magán- és bérfőzőknél 40 kategóriagyőztest ismertek el. Az eredményhirdetést a debreceni Kölcsey központban tartották, ahol a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület tagjait is díjazták. A kanizsai szervezet tagjai: Pintér Gergely, Kovács Károly, Gazdag Attila, Szabadics Attila, Tóth István, Rácz Zoltán, Kardos Ferenc, Bakó Gyula és Szász Gábor 42 arany-, 40 ezüst- és 37 bronz bronzérem mellett három kategória győzelmet is begyűjtött.

– Elégedettek lehetünk és a befektetett munkánkat dicséri, hogy szinte mindegyik nevezett minőségi pálinkánk érmet szerzett – fogalmazott Gazdag Attila, a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület elnöke. – Egyik tagtársunk jóvoltából olyan gyümölcsfajtákhoz juthattunk hozzá, melyek már ritkaságnak számít. Egymást támogatva, segítve, tapasztalatok cseréjével értük el ezt az eredményt. Jó szokásunkhoz hűen természetesen a verseny előtt tartottunk egy előkóstolást, melyen a szakértelmünkkel értékeltük a pálinkáinkat. Őszinte mustra volt az is, hiszen a közös siker érdekében kizárólag az általunk legjobbaknak ítélt italokkal szerepeltünk.

Pintér Gergely, Kovács Károly, Gazdag Attila, Szabadics Attila, Tóth István és Rácz Zoltán. A képről hiányzik: Kardos Ferenc, Bakó Gyula és Szász Gábor

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Szabadics Attila nagydíj győztes pálinkája orangered, bigred és sylred fajtájú kajszibarack pálinkák házasításából született. Az egyesület alelnöke, a zalamerenyei készítő elmondta: az egyesület tagjai folyamatosan fejlődnek, kitűnő szakmai alapokkal rendelkeznek. Erre építve lehet kísérletezni és a kreativitás is megengedett bizonyos keretek között.

– A pálinka készítésénél minden folyamatra különös figyelmet kell fordítani, bevallom töredelmesen igazán ízletes kajszibarackot öt évig nem főztem – tette hozzá. – Aztán Tóth István tagtársunk biztatására döntöttem bizonyos fajták keresztezése mellett, mely mint azt a példa is mutatja: kifizetődött.