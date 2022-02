- A szüleim, a kollégáim és a barátaim bíztattak, hogy nevezzek be a Tündérszépek versenyre – árulta el a 24 éves lány. Laurának nem volt teljesen idegen a kamera, bár stúdiófotózáson még nem járt ezelőtt, szabadtéren már készültek róla profi képek. Mint mondta, nem bánta meg, hogy eljött, hiszen nagyszerűen érezte magát a Zalai Hírlap stúdiójában.

- Megéri jelentkezni, hiszen csak nyerhetünk vele: nem mindennap készülnek az emberről profi képek – bíztatta a jövendőbeli versenyzőket a kanizsai hölgy.

Laura jelenleg a nagykanizsai postán dolgozik, s nagyon szereti a munkáját. Hobbija az olvasás és a rajzolás.

A 2022-es Tündérszépekre még nem zárult le a nevezés, folyamatosan várjuk a 18-29 év közötti hölgyek jelentkezését. Akár saját portfólióval is nevezhetsz, ám ha még nem volt szerencséd egy profi fotós kamerája előtt szerepelned, ezt a lehetőséget ingyen biztosítjuk számodra! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a versenyzőket. A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést.

A részletekért és a nevezésért látogass el a tunderszepek.hu oldalra!