A rendezvény úgy volt hagyományteremtő, hogy akadtak előzményei, legalábbis Fülöp Imre Loránd polgármester szerint. A közel 350 fős lélekszámú község ugyanis hol közös karácsonyozást, Jézuska-váró programot, hol szilveszteri bált szervezett a megelőző években, ám ezekről most az egészségügyi veszélyhelyzet miatt le kellett mondaniuk.

– Nem árt az óvatosság, hiszen most is vannak olyanok a településen, akiket elért a járvány, ugyanakkor a közösségerősítő rendezvényeinket sem akartuk teljesen elhagyni – folytatta a polgármester. – Így született meg a kültéri óévbúcsúztató ötlete, amivel egyben a kultúrház közelmúltban letérkövezett udvarát is felavattuk.

Fülöp Imre Loránd hozzátette: a kalácsot és a pogácsát az önkormányzati konyha dolgozói készítették, egy helybéli lakos pedig a kürtőskalácssütést vállalta. Ez utóbbival első ízben próbálkoztak, ha sikere lesz, akkor a későbbi közösségi programokon is sort kerítenek rá. A szilveszter hangulatának megfelelően természetesen italokról is gondoskodtak – volt forralt bor és meleg tea –, a gyerekek örömére pedig egy karácsonyfát is felállítottak, az alatta lévő szaloncukros kosarat hamar fel is fedezték az apróságok.

– Étel-ital van bőven, zenéről is gondoskodtunk, a jókedv pedig csak rajtunk múlik. Addig maradunk, ameddig kitart a hangulat, hiszen az a cél, hogy az estét valóban a szórakozásnak szenteljük.