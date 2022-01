Minderről Ruda Gábor elnök tájékoztatta lapunkat.

Elmondta: bár rendkívül sikeres pályázati időszakot tudhatnak maguk mögött, hiszen négy új kötet megjelentetésére is kaptak összesen 2,2 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól, ám ezek a könyvek mind magyarországi szerzők munkái.

A civil szervezet jelenteti meg Erdey Kvasznay Éva festőművész Kép-Más című művészeti albumát, Győrffy Sándor Szekvenciák 2. című képzőművészeti albumát, Horváth Ödön budapesti költő és műfordító Kiáltás és csönd című verseskötetét, valamint Virt László A demokrácia szolgálatában című tanulmányát, ám ez utóbbit már csak e-book formátumban tervezik elérhetővé tenni.

– Vannak bőven terveink szlovéniai magyar szerzőkkel kapcsolatban is, azok a kötetek azonban nem érintik a legutóbbi pályázati programot – sorolta tovább Ruda Gábor. – Jelenleg dolgozunk a muravidéki magyar irodalom legtermékenyebb szerzője, a 92. életévében közelmúltban elhunyt Varga József több, eddig még sehol nem publikált kötetének kiadás előtti előkészítésén. Emellett dr. Zágorec-­Csuka Judit költőtől, írótól, könyvtárostól is kaptunk egy kéziratot, ő a szlovén író-költő, Feri Lanscek egyik kötetének magyar nyelvű műfordításával jelentkezett, ennek a kiadása is 2022-ben várható.

Az egyesület elnöke szólt arról is, hogy legutóbbi kiadványuk ugyancsak muravidéki szerző műve volt, hiszen november közepén tartották Hagymás István Shakespeare-látlatok II. című tanulmánykötetének bemutatóját. Ebben a polgári foglalkozását tekintve pszichiáter szerző a világirodalom egyik legnagyobb angol klasszikusának a drámáit elemzi szubjektív szemléletmóddal, sajátos látószögből.