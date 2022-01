A fórumon a nemzeti-konzervatív újságírás képviselői a tőlük megszokott nyíltsággal beszéltek aktuális kérdésekről, országos problémákra reflektáltak. Elemezték az ellenzék politikáját, a szivárványkoalíció együttműködését, illetve szóba került az illegális bevándorlás témája, az április 3-ra tervezett népszavazás és az LMBTQ-ideológia, emellett külpolitikai kitekintést is tettek. A pódiumbeszélgetés végén a közönség soraiból több kérdés is érkezett az újságírókhoz, így a továbbiakban szóba került még a budapesti városháza eladási ügye és a baloldali sajtó munkája is.

A NagyON Kanizsa Egyesület szervezte rendezvény egy programsorozat első állomása volt. A következő hetekben több hasonló pódiumbeszélgetésre is sor kerül ismert közéleti szereplők, közvélemény-formáló személyek részvételével. A beharangozó szerint érkezik Földi László titkosszolgálati szakértő, Rákay Philip média- és kommunikációs szakember, Boros Imre közgazdász és Bogár László közgazdász-publicista is.