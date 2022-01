A Megyeházán tartott tájékoztatónak Vigh László országgyűlési képviselő volt a házigazdája, aki megköszönte a közös munkát, és egyúttal visszatekintett az elmúlt év kiemelkedő eseményeire. A képviselő örömmel jelentette be, hogy elkészült a 45 milliárd forintból épített ZalaZONE Járműipari Tesztpálya, melyet a tervek szerint március végén Orbán Viktor miniszterelnök avat majd fel. Egy újabb szakasz elkészültével immár 8,6 kilométer áll rendelkezésre Balatonszentgyörgy és az M7-es holládi csomópontja között az épülő kétszer kétsávos gyorsforgalmi útból. A kilencmilliárdos zalaegerszegi uszodaépítés is a végéhez közeledik, a létesítmény átadása szintén márciusban várható.

Vigh László megemlí­tette a Göcseji Múzeum 1,8 milliárdos fejlesztését, a 9 milliárdból megvalósuló Mindszentyneum építését és a 3,5 milliárdos Alsóerdei Sport- és Élménypark létrehozását. Mint mondta: ez év elején három cég alapkőletétele is tervben van. A Bosch 10 milliárdos fejlesztést hajt végre, a TÜV Rheinland 15 milliárd­ból kutatóbázist épít, és leteszik a 6 milliárdból felépülő Honvédelmi és Innovációs Kutatóbázis alapkövét a járműipari tesztpálya területén.

Dr. Pál Attila, dr. Sifter Rózsa, Vigh László és Balaicz Zoltán az évindító sajtótájékoztatónForrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

– Ahhoz, hogy a Zalaegerszegen és a megyében folyó fejlesztések megfelelő ütemben haladjanak, széles körű összefogásra volt szükség az országgyűlési képviselő és a kormányhivatal között – mondta dr. Sifter Rózsa megyei kormánymegbízott.

Hozzátette, a megyei fejlesztéseket a kormányhivatal megfelelő szakértelemmel és gyors ügyintézéssel tudta támogatni. Dr. Sifter Rózsa a koronavírus-járvány során végzett munkáról is szólt, kiemelve: a kormányhivatali dolgozók a megye kórházaival és a 144 háziorvosi praxissal együttműködve rendkívül sokat tettek a járvány terjedésének lassítása érdekében.

A megyei önkormányzat legjelentősebb feladata továbbra is a területfejlesztés koordinálása, és kibővült feladat- és hatáskörrel folytatja a 2021-ben megkezdett tevékenységeit, tájékoztatott dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke. Rámutatott, hogy az országban elsőként bonyolította le a megyei önkormányzat 22 résztvevővel a falu- és tanyagondnoki képzést. Folytatják a zalai kábítószerügyi egyeztető fórumok munkájának koordinálását, amelyhez kapcsolódóan az új pályázatot már benyújtották. Tovább zajlik azoknak a kerékpárút-szakaszoknak a tervezése is, amelyekre az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ nyújtott támogatást. A Zala megyei TOP forráskeret az eredetihez képest 34,8 milliárd forintra emelkedett. Ez a keret 2022-ben 55,9 milliárd lesz, amely magában foglalja a megyei jogú városok forráskereteit is. A Magyar falu programban 4,5 milliárd forint összegben 409 támogatási szerződést írtak alá, sorolta dr. Pál Attila.

Tavaly Zalaegerszeg önkormányzata az országgyűlési képviselővel és a kormánnyal együttműködve olyan városépítő munkát hajtott végre, amelyre évtizedek óta nem volt példa, fogalmazott értékelésében Balaicz Zoltán, a város polgármestere. Egyúttal kijelentette, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy a következő négy évben is Vigh Lászlóval tudjanak együttműködni, ami a városépítő munka folytatásának egyik alapköve.

Balaicz Zoltán elmondta, hogy jelenleg Zalaegerszegen 2,8 százalék a regisztrált álláskeresők aránya. Ennek csökkentésére a következő időszak fejlesztéseivel 1500 új munkahely jöhet létre.

Csarnokok is épülnek

A tájékoztatón dr. Pál Attila szólt a megyei sportcélú fejlesztésekről is. Zalaegerszegen átadták a Bringaparkot, az Ostoros Károly-csarnokot és a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium új torna- és vívócsarnokát. Az új városi sportcsarnok látványtervei idén készülnek el. Decemberben adták át a 15 milliárd forintból épített, 12 ezer négyzetméteres nagykanizsai sport- és rendezvénycsarnokot. Letenyén elindult az 1300 négyzetméteres tanuszoda építése, a beruházás közel 1,1 milliárd forintos. Lentiben idén adják át az 1,2 milliárd forintból, állami beruházás keretében létesülő kézilabda-munkacsarnokot.