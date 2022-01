Nagykanizsán a Hadirokkan­tak, Hadiözvegyek és Hadi­árvák Országos Nemzeti Szö- vetsége Nagykanizsai Hadigondozottak Klubja tartott koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést a Tripammer úti temetőben, a doni emlékműnél; a Thúry Vitézlő Oskola pedig immár másodszor csatlakozott a 22. Doni Hősök Emléktúra országos programjához.



A hadigondozottak rendezvényén Gerencsér József klubelnök köszöntötte a megjelenteket, majd Balogh László polgármester beszélt.

Balogh László kiemelte: a doni csata nem ért véget a Vörös Hadsereg győzelmével, a küzdelem azóta is tart, csak már nem a fronton, hanem a lelkekben, a múlt árnyaival szemben. A polgármester arról is beszélt: minden közösség jövője a múltban gyökerezik, ezért számunkra hősi halottaink hazaszeretete és hűsége jelentheti az alapokat – emiatt is fontos, hogy ne feledjük őket.