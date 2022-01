Mint felidézték, múlt szombaton helyi idő szerint a késő délutáni órákban (magyarországi idő szerint kora reggel) a Csendes-óceán nyugati részén fekvő – Magyarországtól mintegy 17 ezer kilométerre lévő – Tonga-szigetek térségében vulkánkitörés történt, amely miatt szökőárriadót is elrendeltek. A vulkán hamufelhője 20 kilométeres magasságba tört, hatalmas robaját több mint ezer kilométeres távolságban is hallották.

A hirtelen kialakuló légköri nyomáshullám körbeérte a bolygót, így a Föld minden egyes pontjában érzékelték. A meteorológiai szolgálat azt írta: a magyarországi mérő­állomások is regisztrálták a hirtelen bekövetkező nyomásváltozást. „A nyomási zavar az összes állomáson átment, jellemzően 0,5 és 1 hektopascal közötti változásokat okozva, egy-két helyen azonban több mint 1 hektopascalos változást produkált.”

A meteorológiai szolgálat érdekességként azt is kiemelte, hogy mivel a lökéshullám két irányból érte el Magyarországot, így kétszer figyelhető meg a mérésekben a zörej.

Az illetékes hatóságok szombaton közölték, hogy a Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai vulkán kitörése miatt szökőár­riadót rendeltek el a Csendes-óceán déli térségében, Tonga közelében, mivel a kitörés szökőárt (cunamit) idézett elő. Az ausztrál meteorológiai szolgálat szerint 1,2 méteres cunamit figyeltek meg Tonga fővárosában, Nuku’alofában. A szigetország királyát, VI. Tupout kimenekítették palotájából, és sok helyi lakos keresett menedéket a magaslatokon a hullámok elől. A tűzhányó körülbelül 65 kilométerre található a központi szigettől, Tongataputól, ahol mintegy 71 ezren élnek.

Szamoán, a Fidzsi-szigeteken és Új-Zélandon is szökőár­riadót rendeltek el. A helyieket figyelmeztették, hogy maradjanak távol a part menti területektől.

A tongai média hamuesőről, elárasztott ingatlanokról, áramkimaradásokról és megszakadt telekommunikációs összeköttetésekről számolt be.

A vulkánkitörés hatalmas károkat okozott a főszigeten, Tongatapun és a hozzá tartozó mintegy 170 szigeten és zátonyon Forrás: MTI

A cunami hatásait egyebek között Peruban is észlelték, ahol a parti őrség 23 embert mentett ki a part menti vizekből, ketten azonban életüket vesztették.

A Csendes-óceáni Szökőárjelző Központ (PTWC) vasárnap lefújta a szökőárriadót, Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök azt közölte, hogy bár a kitörés jelentős anyagi károkat okozott az ország északi partvidékén, nem történt személyi sérülés. Amint a repülési viszonyok lehetővé teszik, Új-Zéland katonai repülőgépet küld a térségbe – tette hozzá az új-zélandi kormányfő, hozzátéve, hogy „kisebb tengermozgások” még várhatóak.

A szigetet borító hamufelhő egyelőre nem teszi lehetővé a károk teljes körű felmérését. Ardern fölöttébb aggasztónak nevezte a kitörést, és arról számolt be, hogy még mindig nem sikerült helyreállítani a teljes körű kapcsolatot Tongával.

A nemzetközi mentési munkálatokat egyébként tovább bonyolítja, hogy Tonga mindeddig el tudta kerülni a koronavírus-járvány kitörését. Jelenleg a legfőbb gondot a szigeten a levegő minősége és a tiszta ívóvíz jelenti a vulkanikus hamu miatt. A helyi vezetés felszólította a lakosságot, hogy viseljenek maszkot, és lehetőleg palackozott vizet fogyasszanak.

A Daily Mail Online című brit lap Shane Croninra, az aucklandi egyetem professzorára, vulkanológusra hivatkozva arról számolt be, hogy nagyjából ezerévente történik ilyen hevességű vulkánkitörés. A világűrből is látható erupcióval összefüggésben elmondta, hogy a tűzhányó hetekig, de akár évekig is aktív maradhat.

A vulkanikus tevékenység következtében új sziget keletkezett, amelynek helyén korábban mindössze két zátony türemkedett ki az óceánból. Az utóbbi tíz évben egyébként volt már példa hasonlóra a térségben.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter a Twitteren jelezte, hogy az Egyesült Államok kész segítséget nyújtani a természeti katasztrófát szenvedett térségnek. Mint írta: Washington „mélyen aggódik Tonga lakóiért”