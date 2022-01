A nagykanizsai származású Perényi Zsanett kisebb-nagyobb megszakításokkal hetedik éve tevékenykedik a vendéglátásban. A Salzburg tartományban található Neukirchen am Grossvenediger településének 4 csillagos szállodájában fizető pincérnőként dolgozik, ahol a félpanziós vendégek fogadása mellett az étteremben is várja a turistákat.

– A jelenlegi helyzet sokunk életét átformálta az utóbbi időben – mesélte. – Még mindig sokan vagyunk, nem csak magyarok, osztrákok egyaránt, akik nincsenek beoltva. Jól látjuk, és érezzük is, hogy vírus omicron variánsa gyorsan terjed nem kímél sem oltottat vagy oltatlant. Állítólag gyengébbnek látszik az előzőeknél és nem feltétlenül rosszabb egy átlagos meghűlésnél. Jelenleg még mindenütt kötelező felmutatni az úgynevezett 2G igazolást, ez annyit jelent, hogy oltott vagy gyógyult az állampolgár. Az élelmiszerboltokban illetve drogériákban nem kérik, de mindenhol máshol e nélkül be sem szabad lépni, ahogy az FFP2-es maszk használata továbbra is kötelező. Ennek ellenére sokan bízunk benne, hogy talán mégsem lesz kötelező az oltás.

Zsanett hozzátette: szigorú ellenőrzés mellett ugyan, de még nyitva tarthat az osztrák vendéglátás, igaz 22 órakor záróra van. Ennek ellenére örülnek, ugyanis egy újabb teljes zárást (lockdown) már nem viselne el a szektor. A kényelmetlennek tűnő igazoltatás ellenére az emberek nagyon keresik már a kiutat a bezártságból, pedig Ausztria kockázati területnek van nyilvánítva. Januárban - békeidőben - is kevesebb helyet foglalnak le a vendégek, de a törvény bevezetése érezhető a foglalásokon, sokan lemondják a korábban tervezett üdülésüket.

– A magyarok egy része már rendelkezik 2 vagy 3 oltással, viszont van akinek még egyetlen sincs – folytatta. – Gyógyult státusszal rendelkezem, de valószínűleg nem kerülhetem el az oltást. Tehát, ha tényleg köteleznek, akkor be kell oltassam magam. Az élet a kompromisszumokról szól, meg kell próbálnunk alkalmazkodni a jelenlegi helyzethez. Még mindig vannak, akik teljes erővel tiltakoznak a vakcina ellen, félnek felvenni, de a többség már megkapta és szerencsére könnyen átvészelték az ezzel járó 1-2 napos kellemetlenséget. A sorsunk elől nem menekülhetünk. Könnyen elképzelhető, hogy az itt élő magyaroknak egy része feladja majd a külföldi munkát és máshol próbál szerencsét. Aki viszont igazán bízik és szereti a munkáját az megpróbál érvényesülni. Ilyen vagyok én is, s nem csak azért, mert jól lehet keresni vele, hanem mert ez az életem. Másoknak adni valami olyasmit a nálunk eltöltött idő alatt, amire aztán a későbbiekben szívesen emlékeznek és visszatérnek. Újra szeretnék maszk és mindenféle korlátozás nélkül élni, mosolyt csalni az emberek arcára. Mindenből van kiút, csak várnunk kell türelemmel.

Az osztrákok úgynevezett oltási lottót is bevezettek, mellyel az immunizálási hajlandóságot szeretnék növelni. A kormány szerint minden részleges oltásért 500 eurót lehet nyerni, amelyet az éttermekben vagy a kiskereskedelemben utalványként lehet beváltani. Az érdekes játékban nem csak azok vehetnek részt, akik későn döntenek, hanem azok is, akik már védettek.

Egy másik, neve elhallgatását kérő kanizsai fiatalember attól tart, hogy oltáspárti véleménye miatt a magyar kollégái kiközösítik. A hegyekben dolgozó férfi szerint az osztrákok nem bánják a kötelező oltás bevezetését, eddig csak magyaroktól hallott negatívumokat, akik inkább az internetes hazugságoknak hisznek az ész érvek helyett. Bár ezt csak hangulatkeltésként értékeli, úgy érzi, amelyik magyar megszokta a kényelmesebb éltet az osztrákoknál, az hamarosan beoltatja magát.

Saját vállalkozást is működtet Ausztriában egy kanizsai származású hölgy, aki bízik benne, hogy a demokrácia erősebb lesz, hiszen a törvény elfogadása óta az emberek folyamatosan tüntetnek több településen. Sőt értesülései szerint még mindig sok a bizonytalanság, például két hét múlva az alkotmánybíróság még mindig elmeszelheti a kötelező oltás ügyét.