Megszoktukhattuk, hogy az építkezés valami jó, bővülés, örömre okot adó dolog. Jelen esetben egyáltalán nem volt az.

Az akkor 77 éves Benke Ferenc vejével, unokájával és a család más tagjaival a lakóházat javította. Közben eképp nyilatkoztak nekünk:

- Azt mondták, nálunk 300 ezer körül van a kár. Az a tragédia, hogy nincs biztosításunk. Miért?... Elcsuklik a hangja. Aztán arról beszél, hogy egyre gyakrabban kell temetésre menni, a vele korú ismerősökhöz, rokonokhoz. Aztán a betegség, a kis jövedelem. Ki gondol vagy gondolhat-e a biztosításra?

- Nem lehet azt elmondani, mi volt itt, amikor ki mertünk jönni a házból. Nézze, a kukoricagórét kitépte és odébb dobta a vihar, a kukoricánk nagy része eltűnt belőle. Az egyik csirkénknek le volt szakadva az egyik lába; eltűnt a tető, a hátsó épületre nem tudjuk, mikor kerül vissza. Mi most már nem raktunk magunknak félre, mert a fiunk is éppen építkezik Zalaváron. Neki akartunk segíteni. De legalább nálunk nem dőlt ki a fal, mert olyan is volt.- idézte fel a borzalmas eseményeket Benke Ferencné.