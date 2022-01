A járványhelyzetre való tekintettel nem a kórházban, hanem Simon Krisztián és Simonné Bujtor Barbara otthonában tettünk látogatást, ahol a képviselő virágcsokorral és ajándékkosárral kedveskedett. Az édesanya örömmel számolt be a kis jövevény érkezéséről, akinek már van egy 12 éves bátyja. Boldizsár ugyancsak kíváncsian várta testvére érkezését, aki a napi teendőkből is szívesen kiveszi részét. Jelenleg otthon tanul, így vigyáz öccse egészségére. Ottjártunkkor a szomszédban lakó Beáta, a nagynéni is jelen volt a köszöntéskor.

Vigh László – aki maga is édesapa és nagypapa – hangsúlyozta: a világ legnagyobb csodája, amikor gyermek érkezik a családba. A kórház számára mindig ünnep az újév első babája, a szülőknek pedig boldogság a gyermek érkezése, tette hozzá.