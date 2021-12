Zala megye tulajdonképpen szerencsés helyzetben van, hiszen több, nemzetközileg is elismert gyógy- és wellnessfürdő közül válogathatnak a vendégek, ráadásul ezeken a helyeken nemcsak a víz gyógyító és regeneráló hatását élvezhetik a látogatók, hanem sok egyéb, a feltöltődést segítő szolgáltatás közül is válogathatnak.

– A téli időszakban nincs is annál kellemesebb élmény, mint amikor egy meleg vizű gyógymedencében, de a szabad levegőn tudunk relaxálni – említette Podlovics Péter, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, aki hozzátette: vendégeik körében ilyentájt az egyik legnépszerűbb hely a szabadtéri gyógyvizű medence. – Persze aki fázósabb, ugyanezt az élményt átélheti beltéren is, sőt ma már egyre népszerűbbek a sós vizű medencék, amelyek visszacsalogatják a tengerparti élményeket, arról nem is beszélve, hogy

kiváló élettani hatásokkal is bírnak.

A szaunázás jótékony hatásai ma már közismertek: segít a méregtelenítésben, erősíti az immunrendszert, élénkíti a vérkeringést, edzi a szívet, fe­sze­síti, fiatalítja a bőrt, segít az álmatlansággal küzdőknek, és egyes vélemények szerint még az agyműködésre is jótékony hatással bír. Mindezek mellett, ha rendszeresen szaunázunk, növelhetjük stressztűrő képességünket, hiszen a hő hatására endorfin szabadul fel, így lazán vehetjük a hétköznapok akadályait.

– A jó hír pedig az, hogy szakavatott mesterek vezetésével a szaunázás pozitív hatásai megtöbbszörözhetők, hiszen a hőmérséklet fokozatos emelésével és a páratartalom szabályozásával, a levegő folyamatos ventilációjával mindez csak fokozódik – folytatta a vezérigazgató, aki hozzátette: a szaunaszeánszok mellett sok helyen arra is van lehetőség, hogy egyedül vagy kisebb társasággal, de személyzet nélkül élvezzék a szaunázást a vendégek, mindez bensőségesebb elmélyülésre ad lehetőséget.

A Zalakarosi Fürdő beltéri gyógymedencéiben garantált az ellazulás. Forrás: ZH

A fürdőzés és a szaunázás mellett a masszázs is igénybe vehető szolgáltatás szinte valamennyi zalai fürdőben.

A masszázs nemcsak arra jó, hogy a test megújuljon, hanem arra is, hogy a masszázs ideje alatt csak magunkra, befelé figyeljünk. Ilyenkor megáll az idő, a lágy zenének köszönhetően lelassul, befelé figyel az ember, így magát és a fennálló problémáit is más perspektívába helyezheti. A masszázsnak hála nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb emberként kelhetünk fel a masszázságyról, ami nemcsak nekünk, de a környezetünkben élőknek is ajándék.

– Úgy vélem: a hazai fürdőkultúra nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőnek számít, a fürdők többsége mind infrastruktúrában, mind szolgáltatásban rendelkezik azokkal az eszközökkel, melyek képesek hozzájárulni a testi és lelki egyensúly kialakításához – fogalmazott Podlovics Péter.