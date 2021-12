– A Sugár út volt az egyik legrosszabb állapotban lévő, szinte már balesetveszélyes, de egyben a legforgalmasabb szakasz a faluban – tájékoztatott Soós Endréné, Rédics polgármestere. – A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton szerepeltünk sikeresen, így sikerült felújítani az utat. Korábban is nyújtottunk már be pályázatot erre a célra, most sikerült is elnyerni 17 millió forintot, melyhez 5 százalék önerőt biztosított az önkormányzat. Összesen mintegy 20 millió forint ráfordítással közel 1 kilométer hosszban és 4 méter szélességben végezték el az aszfaltozást és alakították ki az útpadkákat.

Az út avatóján jelen volt Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is, aki elmondta, hogy az említett belügyminisztériumi pályázatot három célra lehet benyújtani, Rédicsen egy út felújítását oldották meg ezáltal. Hozzátette, hogy ez a kiírás nagyobb összeget biztosít egy-egy fejlesztéshez, mint a Magyar falu program nyújtotta hozzájárulások, vagyis ez a támogatási rendszer azokat a beruházásokat segíti, melyek nem férnek bele a faluprogramba.

A politikus kiemelte, hogy választókörzetében idén közel 30 település jutott támogatáshoz a Belügyminisztérium pályázatai által.