A nemesbüki Korosajt Műhelyben nemcsak a házigazda és a vendégek sétálgattak karácsonyi pulcsiban, de a bocikra is kötött pulcsit húztak – számolt be cikkében a likebalaton.hu.

Fotó: Mihály Szilvia/Likebalaton.hu

Korosa András, a farm őstermelője szerint a Jersey, a tehenek Rolls-Royce, többek között azért is, mert annyira okosak, hogy név szerint szólítja őket fejésre. E mellett a teje is magas minőségű, hála a szárazanyag- és zsírtartalmának, amely kiválóvá teszi a sajtkészítésre. A sajtkészítő, családtagként tekint a nála élő állatokra, elképzelhetetlen, hogy az ő udvarából bármelyik állat vágóhídra kerüljön.

Aki szívesen támogatná a bocik és tehenek életét, akár örökbe is fogadhatja őket, ám ez egy oklevélben nyilvánul meg, hiszen a boci továbbra is a Korofarmon fog élni. Természetesen az örökbefogadott állatot rendszeresen lehet látogatni, az örökbefogadó pedig a névválasztásban is segíthet, amennyiben borjú születik, de részt vehet az örökbefogadók nyílt napján is.

Több támogatói csomagból lehet választani, az oklevél, valamint a programok mellett sajtcsomag is jár a jelképes gazdának – derül ki a cikkből.