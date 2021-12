Az eseményen Balogh László polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte: a Batthyány-gimnázium egykori diákja, Kanász Viktor történész kutatásainak köszönhetően a könyvben Thúry alakja formálódik újjá és élővé a nagyvilág számára. Sokszor alaptalan történetek szövődnek a várkapitány köré. Érdemes feltenni a kérdést, ki is volt valójában Thúry György? A kanizsaiak számára a várkapitány valóban szoborszerű hős, akinek alakjával, legendáival a mindennapok során is gyakran találkoznak, így például a múzeum is az ő nevét viseli.

Balogh László polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük a tőle balra ülő szerzőt

Fotó: Szakony