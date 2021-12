Bolla Ferenc hozzátette: azt tervezik, hogy a sportág kanizsai történetének legnagyobb neveit a 2000-es évekig kiemelik egy amolyan büszkeségfalra. Ezenfelül az alapító fiának, Weisz Ferencnek segítségével már több plakátot, sisakokat, ruházatokat, leírásokat, igazolványokat és újságcikkeket is gyűjtöttek. Azonban szeretnék, ha a kanizsai motokrossz iránt érdeklődő olvasóink is felkutatnák a fiókjaik mélyét, hiszen néhány fényképre, illetve relikviákra még szükségük van ahhoz, hogy izgalmas anyagot mutathassanak majd be tavasszal.