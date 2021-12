A szakember leszögezte, az elmúlt év tapasztalatai alapján világszerte bebizonyosodott, még a legjobb szállodák és fürdők se bírnak ki hónapokat bevétel nélkül, és „bár hazánkban érkezett állami támogatás, ám nem volt egyértelmű, azt ki veheti igénybe, és mi annak a mértéke”.

– Mindenki tudta, hogy a vírus nem tűnik el pár hét alatt – folytatta Horváth Benedek. – Emiatt a legtöbb helyen túlélő üzemmódba kapcsoltak a vállalkozások, és elbocsátották a dolgozók egy részét. Emiatt sokan el is hagyták a pályát, így pedig azóta értelemszerűen hatalmas munkaerőhiánnyal küzd a szektor. A leállás alatt, amikor azt számolja a szolgáltató, meddig bírja a tartalékaival, nehéz fejleszteni, mi azonban úgy döntöttünk, ennek ellenére kihasználjuk az időt: felújítottuk a gyógyfürdőt, elkészült egy új medence a strandfürdőn, az élményfürdő is átesett egy nagyobb rekonstrukción, illetve a gyógyászati részlegünk is megújul.

Emellett rengeteg karbantartási munkát végeztek el, amivel munkát biztosítottak a leállások alatt is kitartó dolgozóiknak – emelte ki a marketingmenedzser, aki leszögezte: a vírushelyzet másik következménye, hogy szélsőségessé vált a kereslet.

– Nyáron mindenki próbálta „bepótolni” az elveszett időt, így hatalmas kereslet zúdult a fürdőkre, szállodákra és vendéglátóhelyekre – mondta Horváth Benedek. – A kapacitások csökkenése miatt viszont az árak meredeken emelkedni kezdtek. Sokan az elhalasztott hétvégi pihenéseiket próbálták bepótolni, illetve elkölteni a SZÉP-kártyákon bennragadt összegeket. Ez a lendület kitarthat egészen szilveszterig, de onnantól kivárnak a vendégek, természetesen az újabb járványügyi korlátozásoktól tartva.

A Kehida Termálban azt várják a jövő év első felére, hogy az adó-visszatérítésnek is köszönhetően megmarad a nagy kereslet, az azt követő időszak viszont nehezen megjósolható: függ a vírushelyzettől és az azzal szorosan összefüggő gazdasági hatásoktól is. Horváth Benedek arról is beszélt, hogy kezd elmozdulni a piac a hagyományos fürdőkúrától és gyógyászattól, a családosok számára például az élményközpontú wellnessprogramok sokkal érdekesebbek.

– Nehéz megmondani, hova juthatunk – szögezte le a szakember. – Az alapszolgáltatások a fürdők többségénél megegyeznek, ugyanakkor mindenki próbálja megtalálni a saját karakterét, arra törekedve, legyen egy mindenki számára elérhető szint, amelyen felül a különböző szolgáltatók a meglévő vendégkörük igényei szerint fejlesztenek.