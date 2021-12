A kanizsai származású vendéggel Ladola József rádiós és Lehota M. János esztéta beszélgetett. Béli Ádám fél éve tölti be pozícióját, s már ennyi idő alatt is gyökeres változások történtek a közszolgálati rádiónál és a televíziónál is. A 32 éves csatornaigazgató elmondta: nagyon ritkán történik meg, hogy egy ekkora felület ilyen rövid idő alatt ekkorát változik. Nemcsak tartalmában, hanem állományában is, utóbbinak a 65 százalékát lecserélték, és jellemzően még nála is fiatalabbakra.

Béli Ádámmal (balról) Ladola József és Lehota M. János beszélgetett Fotó: Szakony Attila