Két állandó program találkozásából született meg az adventi kézműves és termelői vásár ötlete a göcseji községben. Karácsonyi vásárt már hosszabb ideje rendszeresen tartanak Nován, a termelői piac pedig az utóbbi években eresztett gyökeret a településen. Németh József, a község polgármestere azt mondja, miután ez a két program önmagában is sikeres, így magától értető volt, hogy a karácsonyvárás időszakában összevonják azokat, s a falu központjában, az IKSZT és a Gönczi Ferenc Művelődési Otthon mellett rendezzék meg. Ezáltal a kínálat is bővült, hiszen az adventi vásárokra kevésbé jellemző árucikkek – például húskészítmények, házi savanyúságok, kézműves sajtok – éppúgy szerepeltek benne, mint a termelői vásároktól szokatlan karácsonyi termékek.

- Az érdeklődés is ennek megfelelően alakult, nemcsak helyből, de a környező falvakból, illetve Lentiből is viszonylag sokan kilátogattak hozzánk – folytatta a polgármester. – Az önkormányzat meleg teával, forralt borral kínálta a résztvevőket, de kolbász kóstolására is volt lehetőség. A termelői piac annak idején civil kezdeményezésre indult el a településen, mára bebizonyosodott, hogy van létjogosultsága. Olyan színfoltja Novának, ami a helyben élők számára biztosítja a minőségi árucikkek elérhetőségét, mellette pedig a társadalmi élet egyik új színterévé nőtte ki magát.