- Az elmúlt években gyakran volt tűz a nádasban, a szemét pedig nemcsak büdös, de a kiszórt vegyi anyagok mérgező gázokat is a levegőbe juttattak – folytatta a polgármester. – A nyertes pályázatban nyolcvan köbméter vegyes hulladék ártalmatlanítása szerepel, amit a Netta Pannonia Kft. hulladékkezelő segítségével végzünk el. A munka jól halad, teljesen megtisztítjuk a területet. Ezenkívül egy másik helyszínről betontörmeléket kell elszállítanunk. Kósa János hozzátette: a Sándor- hegyre vezető utat is rendbe teszik és remélik, hogy ezután messzire elkerülik a szemetelők ezt a részt is. Ezt nem bízzák a véletlenre: a helyi polgárőrök gyakrabban járőröznek majd ezen a szakaszon. Később pedig, újabb pályázatból, térfigyelő kamerarendszert építenek ki.