A 800 méteres szakasz átadóját pénteken tartották. A polgármester elmondta: régi terve volt az önkormányzatnak a Rózsa utcához csatlakozó út felújítása, hiszen azt a helyi lakosok, a zártkertek tulajdonosai, de a közeli tetőcserépgyárban dolgozók is rendszeresen használják. A teljes körű felújítást azonban két részre kell bontani, hiszen az út két helyrajzi számon található, most a hosszabbik szakasz készült el. Ez arra is lehetőséget biztosít, hogy Szécsisziget és Tormafölde felé, tehát az M70-es autópálya irányába mintegy három kilométerrel rövidüljön a távolság.

Cseresnyés Péter, Sabján Krisztián és Tiszai Norbert, a kivitelező Zalaroad Kft. ügyvezetője

Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap