- A zalapatakai megálló azok közé tartozik, melyek nagyobb utasforgalmat bonyolítanak le – magyarázta Gyarmati Antal. – Ennek ellenére itt már hosszabb ideje egy fémlemezből készült, korszerűtlen esőbeálló állt, amelynek a cseréjét a helyi lakosok is többször kérték, esztétikai okok miatt is. Anyagi kondícióink erre most biztosítottak lehetőséget.