Paksa Tibor elmondta: édesapja rengeteget foglalkozott Csesztreg és a környező települések múltjával. Elsősorban a 20. század eseményei érdekelték, hiszen közéleti emberként azoknak ő maga is aktív résztvevője volt. Feldolgozta a község II. világháború utáni történetét, a helyi termelőszövetkezeti mozgalmat, a gépállomás fejlődésének menetét, írt az úttörőcsapatról, továbbá rendkívül sok jegyzőkönyvet is megőrzött az adott korból. Foglalkozott emellett a település természetföldrajzával, a Göcsej temetkezési és lakodalmi szokásaival, s a lenti járás erdőgazdálkodásával is. Az ezekről szóló kéziratok Paksa Imre halála után fiához kerültek, ő pedig úgy érezte, most érkezett el az ideje annak, hogy továbbadja őket.